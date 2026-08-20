Στο κάδρο του ΠΑΟΚ ο Στρέλετς – Διαπραγματεύσεις με τη Μίντλεσμπρο για τον Σλοβάκο φορ

Ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει τον φάκελο Νταβίντ Στρέλετς για την κορυφή της επίθεσης, με την υπόθεση του 25χρονου Σλοβάκου να βρίσκεται πλέον σε πρώτο πλάνο.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, οι άνθρωποι του Δικεφάλου βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη Μίντλεσμπρο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να φέρουν στην Τούμπα έναν επιθετικό με σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.

Ο Στρέλετς γεννήθηκε στις 4 Απριλίου 2001 στο Νόβε Ζάμκι της Σλοβακίας και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Εκεί αναδείχθηκε και σε επαγγελματικό επίπεδο, πριν πάρει το 2021 μεταγραφή για τη Σπέτσια. Στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρετζίνα, ενώ επέστρεψε στη Σλόβαν, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις.

Ποιος είναι

Η παρουσία του στη Σλόβαν ήταν αυτή που τον έβαλε ξανά δυνατά στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Τη σεζόν 2024/25 κατέγραψε 21 γκολ σε 32 αγώνες πρωταθλήματος, ενώ συνολικά είχε 25 γκολ σε 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι του 2025 έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, μετακομίζοντας στην Αγγλία για λογαριασμό της Μίντλεσμπρο. Στην πρώτη του σεζόν στην Championship αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια, σημείωσε 8 γκολ και μοίρασε μία ασίστ, επιβεβαιώνοντας πως μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός απαιτητικού πρωταθλήματος.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Στρέλετς αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Σλοβακίας. Έχει καταγράψει 39 συμμετοχές και 10 γκολ, ενώ συμμετείχε και στο Euro 2024.

Πλέον, το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 25χρονο φορ έχει περάσει στο στάδιο των επαφών με τη Μίντλεσμπρο, με τις διαπραγματεύσεις να αναμένεται να καθορίσουν αν ο Στρέλετς θα φορέσει τελικά τα ασπρόμαυρα.

Πηγή: metrosport.gr