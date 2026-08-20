Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο με τρία UAV, τέσσερις παραβάσεις στο FIR Αθηνών
THESTIVAL TEAM
Για ακόμη μία ημέρα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) της Τουρκίας πραγματοποίησαν παραβάσεις στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, σήμερα Πέμπτη, τρία UAV Τουρκίας πέταξαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.
Επίσης, σημειώθηκε και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.
Τα τουρκικά drones αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Τουρκικές παραβάσεις Κ.Ε.Κ. στο F.I.R. Αθηνών – Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. την 20η Αυγούστου 2026
Σχηματισμοί:
Μεμονωμένα: 3 UAV
Σύνολο αεροσκαφών : 3
Οπλισμένα: –
Παραβάσεις: 4
Παραβιάσεις: 1
Εμπλοκές: –
Περιοχή: Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
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