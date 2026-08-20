Απάτη σε βάρος ηλικιωμένου στη Θεσπρωτία: Έχασε 300.000 ευρώ από “επενδύσεις” σε κρυπτονομίσματα

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης που έχουν καταγγελθεί στη Θεσπρωτία ερευνούν οι αστυνομικές αρχές, μετά την καταγγελία 78χρονου κατοίκου ο οποίος έχασε συνολικά 300.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα με υψηλές αποδόσεις.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το θύμα όσα κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ότι η απάτη εξελίχθηκε σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026.

Οι δράστες, οι οποίοι εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι επενδυτικής εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό, έπεισαν τον ηλικιωμένο ότι μπορούσε να εξασφαλίσει μεγάλες και ασφαλείς αποδόσεις μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.

Με διαδοχικές επικοινωνίες και χρησιμοποιώντας πειστικά επιχειρήματα, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του και να τον οδηγήσουν σε επανειλημμένες μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών, μέχρι το συνολικό ποσό να φτάσει τις 300.000 ευρώ.

Μετά την καταγγελία του 78χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστων, ενώ την προανάκριση και την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.