Επίθεση με βόμβες μολότοφ σε γαμήλιο γλέντι στο Μπέρμιγχαμ: Έκαψαν δύο supercars και επιτέθηκαν σε καλεσμένους (video)

Τον τρόμο σκόρπισαν πέντε εμπρηστικοί μηχανισμοί έξω από αίθουσα δεξιώσεων στο Μπέρμιγχαμ, όταν τρεις άνδρες επιτέθηκαν σε χώρο όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια εκδήλωση, βάζοντας παράλληλα φωτιά σε δύο πολυτελή αυτοκίνητα.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30 της Τετάρτης, έξω από την αίθουσα Royal Shalimar, στην Highgate Road, στην περιοχή Sparkbrook. Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αν και οι εμπρηστικοί μηχανισμοί φέρεται να πέρασαν πολύ κοντά από ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από το κτίριο.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καλεσμένους να απομακρύνονται πανικόβλητοι από την αίθουσα, ενώ δύο supercars, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν μία Lamborghini και μία McLaren, είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Πυκνός καπνός υψωνόταν από τα οχήματα.

Δείτε βίντεο:

Η αστυνομία του West Midlands ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση, ενώ εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και παίρνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα, τρεις άνδρες, όλοι ντυμένοι στα μαύρα, είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας έξω από τον χώρο πριν από την επίθεση.

Ένας από τους δράστες φέρεται να άναψε τρεις εμπρηστικούς μηχανισμούς και στη συνέχεια να τους πέταξε προς το κτίριο της Royal Shalimar. Ένας από αυτούς χτύπησε την πρόσοψη της αίθουσας, στην οποία εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι.

Κλείσιμο

Στη συνέχεια, ένας από τους τρεις άνδρες διέσχισε τον δρόμο και πέταξε άλλους δύο αναμμένους εμπρηστικούς μηχανισμούς προς τα δύο supercars που βρίσκονταν έξω από τον χώρο.

Τα δύο αυτοκίνητα πήραν φωτιά, με τις εικόνες από το σημείο να καταγράφουν τις φλόγες και τα σύννεφα καπνού.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι οι εμπρηστικοί μηχανισμοί φέρεται να πέρασαν πολύ κοντά από νεαρούς καλεσμένους και ένα μωρό, που βρίσκονταν έξω από την αίθουσα. Ένας από τους παρευρισκόμενους, μάλιστα, φέρεται να κλώτσησε έναν από τους μηχανισμούς ώστε να μην κυλήσει κάτω από ένα από τα αυτοκίνητα.

Το προσωπικό του χώρου αντέδρασε άμεσα, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες για να περιορίσει τις φλόγες, πριν φτάσουν στο σημείο η πυροσβεστική και η αστυνομία.

Μετά την επίθεση, οι τρεις ύποπτοι φέρεται να έτρεξαν προς τη Mole Street, όπου επιβιβάστηκαν σε ένα λευκό Volkswagen Golf και απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Η αστυνομία του West Midlands ανακοίνωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και ότι εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ οι αστυνομικοί μιλούν με αυτόπτες μάρτυρες. «Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του West Midlands επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε στην Highgate Road λίγο μετά τις 20:30, μετά την εσκεμμένη πυρπόληση των δύο οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστικό όχημα από τον σταθμό Highgate. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν την πυρκαγιά και έθεσαν ένα από τα οχήματα σε ασφαλή κατάσταση.

Κανείς δεν είχε παγιδευτεί και κανείς δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενώ στο σημείο παρέμεναν και αστυνομικοί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αποχώρησαν από το σημείο στις 21:07.

Η αστυνομία ζητά από όποιον γνωρίζει κάτι σχετικά με την επίθεση ή διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ στην αίθουσα βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι για τη γαμήλια εκδήλωση, μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά μια βραδιά γιορτής σε σκηνικό πανικού, με φλεγόμενα πολυτελή αυτοκίνητα, εμπρηστικούς μηχανισμούς και καλεσμένους να τρέχουν για να απομακρυνθούν από το σημείο.