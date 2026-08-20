Χαϊδάρι: Νεκρός ο 60χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο βενζινάδικό του

Νεκρός είναι ο 60χρονος που αυτοπυροβολήθηκε το πρωί της Πέμπτης σε πρατήριο καυσίμων στο Χαϊδάρι.

Περίπου στις 08:15, ο 60χρονος ιδιοκτήτης του πρατηρίου φέρεται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι, ενώ βρισκόταν σε γραφείο στον πρώτο όροφο της επιχείρησης.

Ο άντρας τραυματίστηκε στο κεφάλι από τον πυροβολισμό. Την πόρτα του γραφείου άνοιξε μία 43χρονη υπάλληλος του πρατηρίου, η οποία τον εντόπισε τραυματισμένο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας, έχοντας τις αισθήσεις του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται. Μερικές ώρες αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του