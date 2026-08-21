Θοδωρής Κατσαφάδος: Στα γυρίσματα του Maestro συνάντησα και δούλεψα για πρώτη φορά από κοντά με το είδωλο μου

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Θοδωρής Κατσαφάδος στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο αυτή την εβδομάδα.

Μεταξύ άλλων, μάλιστα, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής μίλησε για την εμπειρία που βίωσε στα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου για τη σειρά “Maestro” του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Ειδικότερα, ο Θοδωρής Κατσαφάδος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “βρίσκομαι στον τελευταίο κύκλο του Maestro με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και ήταν μια υπέροχη συνεργασία. Έκανα γυρίσματα στους Παξούς πέρυσι και φέτος, αλλά και εδώ στο Λαύριο”.

“Ο Χριστόφορος είναι εξαιρετικός στη δουλειά του και είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετείχα σε αυτή τη δουλειά”.

Εκεί είχες και μια συνάντηση που φαίνεται ότι σε άγγιξε ιδιαίτερα, με τη Χάρις Αλεξίου.

Ναι, γιατί συνάντησα και δούλεψα για πρώτη φορά από κοντά με το είδωλο μου, τη Χαρούλα Αλεξίου. Είναι μια τραγουδίστρια που θαυμάζω και αγαπώ πάρα πολύ. Αυτή τη φορά βρεθήκαμε ως ηθοποιοί και παίξαμε μαζί. Ήμουν πραγματικά πολύ ευτυχής γι’ αυτή τη συνάντηση. Αισθάνομαι τυχερός που την είχα για λίγες ημέρες κοντά μου και δουλέψαμε μαζί.