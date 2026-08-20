Τάκης Σαγιώρ: Η Μαίρη Λίντα δεν ήταν ποτέ παρούσα στην ανατροφή της κόρης της

Για την αγαπημένη του Μαίρη Λίντα, με την οποία και υπήρξε αρραβωνιασμένος, μίλησε ο Τάκης Σαγιώρ στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Παράλληλα, δε, ο γνωστός χορευτής κλήθηκε να αναφερθεί και στα σχόλια που δέχθηκε η κόρη της αείμνηστης ερμηνεύτριας για την παρουσία της στην κηδεία της μητέρας της.

Πρόσφατα έφυγε από τη ζωή η Μαίρη Λίντα, με την οποία υπήρξατε αρραβωνιασμένοι. Πως θυμάστε εκείνη την περίοδο;

Θέλω να πω κάτι. Κανέναν μας δεν αφορά πως ζει ο άλλος, πόσα λεφτά βγάζει και που τα ξοδεύει. Τώρα οι μη γνωρίζοντες πρέπει να το βουλώνουν. Με τη Μαίρη ζήσαμε 7 χρόνια μαζί. Γνωρίζω πολύ καλά την κόρη της, Βάλια, από μικρό παιδί. Η Μαίρη την είχε σαν πριγκίπισσα, αλλά την μεγάλωσαν νταντάδες. Η Βάλια σπούδασε, ήταν χορτάτη από όλα, αλλά η Μαίρη δεν ήταν ποτέ παρούσα στην ανατροφή της.

Λόγω της δουλειάς της έλειπε διαρκώς, δούλευε τη νύχτα, ταξίδευε τον κόσμο όλο. Η Μαίρη έβγαζε πάρα πολλά λεφτά, καμία άλλη τραγουδίστρια εκείνης της εποχής δεν έβγαζε τόσα. Δυστυχώς, όμως, είχαν τρύπες οι τσέπες της. Δεν υπήρχε περίπτωση να της ζητήσεις χρήματα και να μη σου δώσει. Βοηθούσε όποιον της ζητούσε. Τώρα, που διέθεσε τα χρήματα της και τι άλλο έκανε με αυτά δεν μας αφορά.

Πολλοί σχολίασαν ότι στην κηδεία (σ.σ. η κόρη της τραγουδίστριας) φορούσε μάσκα και γυαλιά…

Η Βάλια απεχθάνεται τη δημοσιότητα από μικρό παιδί. Ακόμη και όταν κυκλοφορούσε με τη μητέρα της, προσπαθούσε να κρύβεται. Αυτός ήταν ο λόγος που φόρεσε μάσκα και γυαλιά. Είναι ένα πολύ σοβαρό κορίτσι και δεν είναι μόνη της, έχει ανθρώπους που τη στηρίζουν.