“Απαραίτητη η ρύθμιση των social media για την ασφάλειά μας”: Τι λέει ερευνητής του ΑΠΘ για τη δίκη της Meta

Την πεποίθησή του ότι τόσο εθελοντικά από την πλευρά των εταιρειών όσο και υποχρεωτικά (μέσω κρατικών ή διακρατικών νομοθεσιών) πρέπει να γίνει ρύθμιση των συστημάτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε η χρήση τους να είναι ασφαλής για όλους και ειδικότερα για τους νέους, εξέφρασε, μιλώντας στο ethnos.gr ο κύριος ερευνητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, Γιάννης Πήτας, με αφορμή τη δίκη σε βάρος της meta, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ.

Κατά τον κ. Πήτα, με τη ρύθμιση των συστημάτων θα υπήρχε μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και θα ελαχιστοποιούνταν οι κίνδυνοι. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι δυστυχώς σήμερα απέχουμε πολύ από αυτή την κατάσταση.

Την ίδια στιγμή ο κ. Πήτας εκφράζει την εκτίμησή ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η meta να χάσει τη δίκη, κυρίως εξαιτίας της μαζικής αντίδρασης που υπάρχει σε βάρος της από κυβερνήσεις Πολιτειών των ΗΠΑ αλλά και πολίτες, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και γονείς που έχασαν από αυτοκτονία τα παιδιά τους.

Εθιστικά συστήματα

Κατά τον ίδιο, ένα αντικειμενικό πρόβλημα που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι φαίνεται ότι τα συστήματά τους μπορούν να είναι εθιστικά. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν γενικότερα μία συναισθηματική αλλά και γνωστική διαταραχή. Δημιουργούν εθισμό, διότι διεγείρουν τα κυκλώματα ανταμοιβής του ανθρώπινου εγκεφάλου, όπως είναι τα κυκλώματα της ντοπαμίνης. Περισσότερο επηρεάζονται τα πιο ευαίσθητα άτομα και πιο ευαίσθητοι είναι οι νέοι», λέει στο ethnos.gr ο κ. Πήτας.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμα ότι σε περίπτωση που η ΜΕΤΑ χάσει τη δίκη, θα δημιουργηθούν οικονομικά προβλήματα στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας. Αυτά μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε κραχ, από τη στιγμή που ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας των ΗΠΑ αποτελούν οι υπηρεσίες τεχνολογίας.

«Υπάρχει και το νομικό ζήτημα, το οποίο αφορά τη ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερα επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν οι ίδιες οι εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ζητούσαν να γίνουν ρυθμίσεις, ώστε να μπορούν να χειριστούν το ρίσκο τους, σε περίπτωση που υπήρχαν αγωγές σε βάρος τους. Δεν έγινε αυτό και πλέον φτάσαμε στο σημείο να γίνεται λόγος, με τις αγωγές σε βάρος της meta, για αποζημιώσεις που ισούνται με τη χρηματιστηριακή της αξία. Τα συστήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να σχεδιαστούν, ώστε να είναι περισσότερο ασφαλή για τους χρήστες», αναφέρει ο κ. Πήτας.

«Δεν είναι εύκολο να ζεις σε δύο κόσμους, τον εικονικό και τον πραγματικό»

Ο κ. Πήτας λέει ακόμα ότι ένα από τα ζητούμενα είναι το κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει ο κλάδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την οικονομική ζημία σε βάρος του από την κατάθεση αγωγών. Το καλό σενάριο θα είναι, τα όποια πρόστιμα επιβληθούν, να μην είναι καταστροφικά για τις εταιρείες, ώστε να αντέξουν αλλά και να τεθούν ξεκάθαροι γενικοί κανόνες, τους οποίους θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες ή να είναι αναγκασμένες να αποδεικνύουν ότι τα συστήματά τους είναι ασφαλή για τους χρήστες. «Ν’ αποδεικνύεται εξ’ αρχής ότι οι εταιρείες έχουν ενσωματώσει μηχανισμούς προστασίας για όλους τους χρήστες και κυρίως για τα περισσότερο ευαίσθητα άτομα. Για παράδειγμα, ήδη κάποιες εταιρείες προσπαθούν να ενσωματώσουν μηχανισμούς, ώστε οι μαθητές να μην μπορούν να αντιγράψουν, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, για τις σχολικές εργασίες τους. Επίσης, θα μπορούσε να υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ξεκάθαρη ένδειξη προς το χρήστη ότι αυτός ο κόσμος είναι εικονικός. Αυτό θα ήταν ένας μηχανισμός προστασίας, αφού για κανέναν δεν είναι εύκολο να ζει σε δύο κόσμους, τον εικονικό και τον πραγματικό», καταλήγει ο κ. Πήτας.

Πηγή: ethnos.gr