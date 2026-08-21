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Η Μαντόνα δημοσίευσε βίντεο από τα γενέθλιά της στην Ελλάδα – Ντέφι, συρτάκι και σπάσιμο πιάτων

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THESTIVAL TEAM

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Η Μαντόνα επέλεξε την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα φετινά της γενέθλια με την διάσημη τραγουδίστρια να ανεβάσει ένα βίντεο στα social media από τους «εορτασμούς» για την συμπλήρωση των 68 της χρόνων.

Το βίντεο που ανέβασε η Μαντόνα είναι από την Κέρκυρα όπου έκανε το γλέντι των γενεθλίων της, αλλά και τα υπόλοιπα μέρη που επισκέφθηκε ξεχειλίζει από διασκέδαση, μουσική και έντονη ελληνική ατμόσφαιρα.

Στο υλικό που ανάρτησε, εμφανίζεται να σβήνει τις τούρτες των γενεθλίων της, να χορεύει και να διασκεδάζει μαζί με τους καλεσμένους της, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της, αγαπημένους φίλους, αλλά και τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις δεν περιορίστηκαν σε μία μόνο βραδιά, καθώς πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από μία συγκεντρώσεις προς τιμήν της. Το κεντρικό πάρτι, ωστόσο, έγινε στους γραφικούς Κουραμάδες της Κέρκυρας. Εκεί, η Μαντόνα και η παρέα της επέλεξαν το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο «Ατζάρδο», όπου γιόρτασαν από περίπου τις 22:00 έως τις 02:00 τα ξημερώματα.

Ξεχωριστή θέση στη βραδιά είχαν και τα γλυκά. Η Μαντόνα έσβησε μια εντυπωσιακή τούρτα σε σχήμα καρδιάς, στολισμένη με το χαρακτηριστικό «μάτι», ενώ υπήρχε επίσης ένα γλυκό τύπου τιραμισού, διακοσμημένο με το μονόγραμμά της. Την ατμόσφαιρα απογείωσαν οι ήχοι του σαξοφώνου, οι ελληνικές και ιταλικές μελωδίες, το συρτάκι και το παραδοσιακό σπάσιμο των πιάτων, δημιουργώντας μια αυθεντικά ελληνική γιορτή για τα γενέθλια της διάσημης τραγουδίστριας.

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