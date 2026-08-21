Εργασιακός “μεσαίωνας” για καθαριστές τουαλέτας στη Γερμανία: 12ωρη εργασία με 5 ευρώ την ώρα και μόλις 8 ρεπό σε έναν χρόνο

Εργασία δώδεκα ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, με ωρομίσθιο περίπου πέντε ευρώ και διαμονή σε κατάλυμα που παρέχει ο εργοδότης – και όλα αυτά στη Γερμανία του 2026. Σοβαρές καταγγελίες για εκμετάλλευση του προσωπικού που καθαρίζει τις τουαλέτες της Sanifair σε σταθμούς εξυπηρέτησης των γερμανικών αυτοκινητοδρόμων φέρνει στο φως έρευνα του ARD.

Εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι δουλεύουν καθημερινά σε δωδεκάωρες βάρδιες, με αμοιβή περίπου πέντε ευρώ την ώρα, ενώ στη Γερμανία ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 15 ευρώ. Η δημοσιογραφική ομάδα του ARD κατέγραψε τις ώρες εργασίας σε διάφορους σταθμούς Sanifair και επιβεβαίωσε τις αναφορές των εργαζομένων για δωδεκάωρες βάρδιες.

Στέγη του εργοδότη και ελάχιστα ρεπο

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός εργαζομένου από τη Βουλγαρία, ο οποίος, για λόγους προστασίας, αναφέρεται ως Άντον. Όπως καταγγέλλει, μέσα σε πάνω από έναν χρόνο είχε συνολικά μόλις οκτώ ημέρες ρεπό. «Αυτό δεν μπορεί να το αντέξει κανείς. Είναι απάνθρωπο. Δεν έχω πια δυνάμεις», λέει. Παρά τις συνθήκες, φοβάται να εγκαταλείψει τη δουλειά, καθώς διαμένει σε κατάλυμα του εργοδότη του και σε περίπτωση που χάσει τη δουλειά του κινδυνεύει να βρεθεί άστεγος, στον δρόμο.

Ο Άντον δεν απασχολείται απευθείας από τη Sanifair, αλλά μέσω μιας βουλγαρικής υπεργολαβικής εταιρείας. Στη σύμβασή του εμφανίζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και «εταίρος». Ο Γερμανός εργατολόγος Φλόριαν Ρεντλ εκτιμά ότι πρόκειται για εξαρτημένη εργασία, ενώ εντοπίζει ενδείξεις ψευδοαυτοαπασχόλησης με στόχο, ενδεχομένως, την παράκαμψη της νομοθεσίας για τον κατώτατο μισθό και τον χρόνο εργασίας.

Φταίει το franchise;

Η Sanifair δηλώνει ότι έχει λάβει σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες, ωστόσο αυτές αναφέρει ότι είναι πολύ γενικές για να ελεγχθούν. Τονίζει παράλληλα ότι οι συνεργάτες franchise διαχειρίζονται αυτόνομα τις εγκαταστάσεις και υποχρεούνται συμβατικά να τηρούν τη νομοθεσία.

Μετά τις αποκαλύψεις, ο Σοσιαλδημοκράτης βουλευτής Γιαν Ντίρεν ζητά αυστηρότερο πλαίσιο ευθύνης για τις υπεργολαβίες, ώστε να μπορούν να λογοδοτούν νομικά όχι μόνο οι υπεργολάβοι, αλλά και οι επιχειρήσεις που αναθέτουν το έργο και βρίσκονται στην κορυφή της αλυσίδας.

Πηγή: Deutsche Welle