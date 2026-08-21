Σάλος με τις δηλώσεις Μιλέι για την άμβλωση: Το πάθος για τις δολοφονίες παιδιών κοστίζει σε όρους ανάπτυξης και συστήματος συντάξεων

Ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, διαβόητος πολέμιος της άμβλωσης, καταφέρθηκε χθες Πέμπτη εναντίον της «τρέλας» της νόμιμης εθελούσιας διακοπής της κύησης, που κατ’ αυτόν η οικονομία της χώρας της Λατινικής Αμερικής «πληρώνει πολύ ακριβά» σε όρους ανάπτυξης και συνταξιοδοτικού συστήματος.

«Πληρώνουμε πολύ ακριβά αυτή την τρέλα με τα πράσινα φουλαράκια», πέταξε ο αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής εκδήλωσης Μπουένος Άιρες, με τις δηλώσεις του να προκαλούν αντιδράσεις.

Τα πράσινα φουλάρια στα οποία αναφέρθηκε υπήρξαν σύμβολο του αγώνα των γυναικών στην Αργεντινή για το δικαίωμα στην άμβλωση, που αποποινικοποιήθηκε, υπό προϋποθέσεις, μόλις τον Ιανουάριο του 2021.

«Η Αργεντινή δεν φτάνει στα επίπεδα αύξησης του πληθυσμού και της γεννητικότητας που θα επέτρεπαν την (δημογραφική) αναπλήρωση», στηλίτευσε ο κ. Μιλέι.

«Αυτό το πάθος για τις δολοφονίες παιδιών μέσα στη μήτρα της μητέρας μας κοστίζει σε όρους ανάπτυξης και συστήματος συντάξεων. Και επίσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο», συμπλήρωσε κατά τη διάρκεια μακροσκελούς ομιλίας του, στο μεγαλύτερο μέρος της οποίας επιδόθηκε σε αυτοεξύμνηση της οικονομικής πολιτικής του.

Ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος Μιλέι, στην εξουσία από τον Δεκέμβριο του 2023, ουδέποτε άφησε την παραμικρή αμφιβολία για την εχθρότητά του εναντίον της άμβλωσης — στο παρελθόν, την είχε χαρακτηρίσει «δολοφονία με επιβαρυντικές περιστάσεις».

Ωστόσο απέφυγε να αναφερθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2023 στο ενδεχόμενο να οργανώσει δημοψήφισμα ώστε να πάψουν να είναι νόμιμες οι επεμβάσεις τεχνητής διακοπής της κύησης, κι ουδέποτε ανέλαβε πρωτοβουλία για το ζήτημα αφού εκλέχτηκε.

Το 2024, βουλεύτρια του φιλελεύθερου κόμματος του προέδρου Μιλέι είχε καταρτίσει σε αδρές γραμμές σχέδιο νόμου, που όμως έμεινε νεκρό γράμμα, για να αναιρεθεί το δικαίωμα στην άμβλωση. Η προεδρία είχε σπεύσει ωστόσο να διαβεβαιώσει πως η πρωτοβουλία δεν είχε απολύτως καμία σχέση με την εκτελεστική εξουσία, ότι το ζήτημα δεν ήταν «στην ατζέντα» του αρχηγού του κράτους.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι φορείς έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα την κυβέρνηση Μιλέι ότι μείωσε, εν ονόματι της πολιτικής δημοσιονομικής λιτότητας που εφαρμόζει, τους προϋπολογισμούς για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Εγείροντας έτσι στην πράξη εμπόδια ως προς την πρόσβαση στη νόμιμη άμβλωση, παρότι το νομικό πλαίσιο δεν έχει αλλάξει.

Πρόσφατη έκθεση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) επισήμαινε ότι η Αργεντινή γνωρίζει τα τελευταία χρόνια δημογραφική μεταμόρφωση, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη πτώση της γονιμότητας: υποχώρησε σε 1,2 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2024, πολύ κάτω από το όριο που θεωρείται πως απαιτείται για την αναπλήρωση του πληθυσμού (2,1).

Το UNFPA ανέλυε ότι η δημογραφική παρακμή οφείλεται σε πολλούς παράγοντες· αλλά είναι οι οικονομικές συνθήκες –τα εισοδήματα, η απασχόληση, η στέγη…– αυτές που αποτελούν την πιο σημαντική τροχοπέδη, στο 62% των περιπτώσεων, για τα ζευγάρια που έχουν λιγότερα παιδιά από ό,τι θα επιθυμούσαν, ή δεν έχουν.