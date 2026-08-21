MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντώνης Πανούτσος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τον ιό του Δυτικού Νείλου

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύσκολες ώρες περνά ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου με την κατάστασή του να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Νοσηλεύεται μάλιστα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά με την καταγωγή του να είναι από την Ύδρα και έχει διαγράψει μεγάλη πορεία σε πολλά μέσα ενημέρωσης.

Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στο Φως των Σπορ, τον Φίλαθλο, το Βήμα και τη SPORTDAY. Επίσης δούλεψε σε περιοδικά μοτοσυκλέτας και εξέδωσε το Μοτό και το Οζ.

Στην τηλεόραση έγινε γνωστός για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο στην παρουσίαση διαφόρων εκπομπών. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στις 13 Νοεμβρίου 2018 ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές του 2019 υποψήφιος με τη ΝΔ στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών. Δεν κατάφερε να εκλεγεί και τον Νοέμβριο του 2019 διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.

Αντώνης Πανούτσος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Καφές: Συσχετίστηκε με λιγότερο λίπος, περισσότερη μυϊκή μάζα και αλλαγές στις ορμόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τον έβαλαν στο αυτοκίνητο, του άρπαξαν το κινητό και τον χτύπησαν – Δύο συλλήψεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Σίρα: ΠΑΟΚ και Τορίνο σε συζητήσεις για τον δανεισμό του Κουλένοβιτς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

“Πήγε να τον σκοτώσει”, ξεσπά η μητέρα του 18χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στον Άγιο Δημήτριο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κοζάνη: Συνελήφθη 33χρονος που δεν επέστρεψε στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας μετά από άδεια

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Κύπρος: Τουρκικά drones και μαχητικά παρενοχλούν κυπριακές πτήσεις – Ελεγκτής απέτρεψε σύγκρουση με επιβατικό αεροσκάφος