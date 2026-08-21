Αντώνης Πανούτσος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τον ιό του Δυτικού Νείλου

Δύσκολες ώρες περνά ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου με την κατάστασή του να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Νοσηλεύεται μάλιστα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά με την καταγωγή του να είναι από την Ύδρα και έχει διαγράψει μεγάλη πορεία σε πολλά μέσα ενημέρωσης.

Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στο Φως των Σπορ, τον Φίλαθλο, το Βήμα και τη SPORTDAY. Επίσης δούλεψε σε περιοδικά μοτοσυκλέτας και εξέδωσε το Μοτό και το Οζ.

Στην τηλεόραση έγινε γνωστός για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο στην παρουσίαση διαφόρων εκπομπών. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στις 13 Νοεμβρίου 2018 ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές του 2019 υποψήφιος με τη ΝΔ στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών. Δεν κατάφερε να εκλεγεί και τον Νοέμβριο του 2019 διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.