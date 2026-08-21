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Φωτιά στην Τουρτούγια Λάρισας – Στη μάχη και ελικόπτερο

Αρχείο Intime
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στη Λάρισα σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:45.

Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, κι ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Τεμπών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

Λάρισα Φωτιά

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