Φωτιά στην Τουρτούγια Λάρισας – Στη μάχη και ελικόπτερο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στη Λάρισα σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:45.
Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, κι ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Τεμπών.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.