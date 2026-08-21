Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για προσλήψεις αναπληρωτών ειδικής εκπαίδευσης στα δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.), η Διοικούσα Επιτροπή Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων καλεί εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης ΕΔΩ για την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο ΟΠΣΥΔ ξεκινά σήμερα, 21 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2026 στις 15:00.



Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων στις οποίες επιθυμούν να εργαστούν, με σειρά προτίμησης. Επισημαίνεται, ότι η σειρά προτίμησης των σχολικών μονάδων αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας, καθώς η πρόσληψη συνδέεται τόσο με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων όσο και με τις επιλογές που θα δηλώσουν. Σημειώνεται, ότι οι προσλήψεις θα αφορούν θέσεις πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους.

Από 21 έως 31 Αυγούστου οι αιτήσεις

Η ηλεκτρονική διαδικασία άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 στις 15:00. Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).



Η αίτηση έχει ταυτόχρονα χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Η πρόσκληση επισημαίνει ότι τυχόν ανακριβή στοιχεία που δηλώνονται από τον υποψήφιο επιφέρουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και στους τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ, στους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.



Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα συμμετοχής. Μεταξύ άλλων, πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες ομογενών που προβλέπει η νομοθεσία. Απαιτείται επίσης υγεία που να επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων της θέσης και να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης κατά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.



Το ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται στο 67ο έτος και το κατώτατο στο 21ο έτος. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται, κατά τον χρόνο πρόσληψης, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Ποιοι αποκλείονται

Η πρόσκληση παραπέμπει στις προβλέψεις της προκήρυξης 3ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ για τα κωλύματα συμμετοχής και ανάληψης υπηρεσίας.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, μεταξύ άλλων, όσοι έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή ΟΤΑ ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή καταγγελίας της σύμβασής τους για σπουδαίο λόγο που οφειλόταν σε υπαιτιότητά τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Επίσης αποκλείονται όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, καθώς και όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του ν. 3528/2007.



Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση αλλά δεν μπορεί να αναλάβει υπηρεσία εφόσον εξακολουθεί να διατηρεί συγκεκριμένη ιδιότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή σε εταιρείες ή η εμπορική ιδιότητα, ορισμένες ασυμβίβαστες δραστηριότητες, η πλήρης απασχόληση στο Δημόσιο ή σε κρατικά νομικά πρόσωπα, καθώς και η ιδιοκτησία φροντιστηρίου ή διδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιωτικό σχολείο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.



Δεν μπορούν επίσης να αναλάβουν υπηρεσία όσοι κατέχουν θέση εκπαιδευτικού στη δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση που επικαλείται η πρόσκληση, εφόσον ο εκπαιδευτικός παραιτηθεί νόμιμα από τη θέση του στο εξωτερικό, το συγκεκριμένο κώλυμα παύει να υφίσταται.

Έως και 20 σχολικές μονάδες στην πρώτη καταχώριση

Οι υποψήφιοι δηλώνουν κατά σειρά προτεραιότητας από μία έως και το σύνολο των διαθέσιμων σχολικών μονάδων των ΔΗΜ.Ω.Σ., για πλήρες ή/και μειωμένο ωράριο.



Όσοι εντάσσονται σε περισσότερους από έναν τελικούς αξιολογικούς ή επικουρικούς πίνακες Ε.Α.Ε. πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση στο ΟΠΣΥΔ για κάθε κλάδο ή ειδικότητα. Δεν έχουν, ωστόσο, τη δυνατότητα να ορίσουν προτεραιότητα μεταξύ των διαφορετικών αιτήσεών τους.



Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στον αντίστοιχο τελικό πίνακα Β΄ ή, εφόσον αυτός εξαντληθεί, στον τελικό επικουρικό πίνακα, σε συνδυασμό με τις δηλωθείσες προτιμήσεις σχολικών μονάδων.



Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για υποψηφίους που διαθέτουν επάρκεια στη γραφή Braille ή/και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Αυτοί προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης ή κωφών και βαρήκοων μαθητών, εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο ενδιαφέρον στην αίτησή τους.



Η επιλογή μειωμένου ωραρίου σε μια σχολική μονάδα δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο υποψήφιος έχει δηλώσει και την ίδια σχολική μονάδα για πλήρες ωράριο. Εφόσον επιθυμεί και την πλήρη απασχόληση, πρέπει να την επιλέξει ξεχωριστά. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα.

Πώς θα διαμορφωθεί η κατάταξη

Μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων, η Διοικούσα Επιτροπή Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων θα συντάξει, μέσα σε επτά ημέρες, αξιολογικό πίνακα κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα.



Για την κατάταξη θα ληφθούν υπόψη δύο βασικά στοιχεία: η μοριοδότηση των ακαδημαϊκών προσόντων, όπως έχει διαμορφωθεί στους πίνακες του ΑΣΕΠ, και η προϋπηρεσία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.



Η προϋπηρεσία σε αυτά τα σχολεία μοριοδοτείται με 15 μόρια ανά σχολικό έτος, δηλαδή με 1,5 μόριο για κάθε μήνα αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, με ανώτατο όριο τα 15 μόρια ανά σχολικό έτος και χωρίς να υπολογίζονται οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας στον πίνακα του ΑΣΕΠ.



Ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας θα γίνει με βάση τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο ΟΠΣΥΔ. Αν προϋπηρεσία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία δεν έχει καταχωριστεί, οι υποψήφιοι μπορούν να τη διαβιβάσουν στη ΔΕΔΗΜΩΣ, συνοδευόμενη από βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται τα ακριβή χρονικά διαστήματα και το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο.



Ενστάσεις και οριστικοποίηση των πινάκων

Οι πίνακες κατάταξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΗΜΩΣ. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.



Οι ενστάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη ΔΕΔΗΜΩΣ. Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και αναμορφώνει τον πίνακα μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Στη συνέχεια κυρώνει και αναρτά τον τελικό αξιολογικό πίνακα ανά κλάδο και ειδικότητα στην ιστοσελίδα της και στο ΟΠΣΥΔ.



Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά – τι μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια

Η αίτηση του αναπληρωτή για πρόσληψη στα ΔΗΜ.Ω.Σ. υποβάλλεται άπαξ για κάθε ειδικότητα. Ο υποψήφιος μπορεί να την απενεργοποιήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όμως από τη στιγμή που απενεργοποιηθεί δεν μπορεί να την ενεργοποιήσει εκ νέου.



Υπάρχει επίσης δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης, αλλά αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση επιλογών σχολικών μονάδων και μόνο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Απριλίου.



Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Οι λειτουργικές ανάγκες των ΔΗΜ.Ω.Σ. σε προσωρινούς αναπληρωτές, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, προσδιορίζονται με απόφαση της ΔΕΔΗΜΩΣ, μετά από εισήγηση των οικείων ΕΠ.Ε.Σ.



Στη συνέχεια η ΔΕΔΗΜΩΣ διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο του υπουργείου Παιδείας τον πίνακα των υποψηφίων προς πρόσληψη, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους κυρωμένους αξιολογικούς πίνακες και τις σχολικές μονάδες που έχουν δηλώσει. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για την πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου.



Τι ισχύει σε περίπτωση παραίτησης ή μη ανάληψης υπηρεσίας

Η πρόσκληση προβλέπει αυστηρές συνέπειες για όσους προσληφθούν αλλά δεν αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη.



Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η σχετική διάταξη του ν. 4589/2019 και απενεργοποιείται το σύνολο των αιτήσεων του εκπαιδευτικού για πρόσληψη ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι διαθέσιμος για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο του διδακτικού έτους.



Αν ένας υποψήφιος προσληφθεί ως αναπληρωτής πλήρους ή μειωμένου ωραρίου μέσω άλλης διαδικασίας πρόσληψης, η αίτησή του για πρόσληψη στα ΔΗΜ.Ω.Σ. απενεργοποιείται και δεν παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη στα Ωνάσεια Σχολεία κατά το υπόλοιπο του διδακτικού έτους.



Τι ισχύει για τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου

Για όσους προσληφθούν με μειωμένο ωράριο στα ΔΗΜ.Ω.Σ., προβλέπεται δυνατότητα μεταβολής του ωραρίου τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από την αρμόδια Διεύθυνση, από 9 έως και 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, στο ίδιο ή σε άλλο Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο της ίδιας περιοχής.



Παράλληλα, παραμένουν διαθέσιμοι αποκλειστικά για πρόσληψη με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή, στο ίδιο ή σε άλλο ΔΗΜ.Ω.Σ. του οικείου κλάδου, εφόσον έχουν δηλώσει τη σχετική επιλογή και αυτό προκύπτει από τη σειρά κατάταξής τους. Προϋπόθεση είναι να έχουν αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζουν να υπηρετούν μέχρι την ημερομηνία της αναβάθμισης.



Εάν ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί την αναβάθμιση σε πλήρες ωράριο, οφείλει να απενεργοποιήσει ο ίδιος τις σχετικές αιτήσεις του.



Σε περίπτωση πρόσληψης ως ωρομίσθιου, ο εκπαιδευτικός παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη ως αναπληρωτής στους κλάδους στους οποίους είναι διαθέσιμος. Για να αναλάβει ως αναπληρωτής, ωστόσο, θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθεί από τη θέση του ως ωρομίσθιος.



Σε ποια Ωνάσεια Σχολεία αφορά η διαδικασία

Η πρόσκληση περιλαμβάνει συνολικά 20 σχολικές μονάδες του δικτύου των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.



Στην Ξάνθη περιλαμβάνονται το Ημερήσιο Γυμνάσιο και το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο. Στην Αθήνα, το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Κολωνού, ενώ στο Περιστέρι το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο «Οδυσσέας Ελύτης». Ακολουθούν το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Αιγάλεω, το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Αχαρνών, καθώς και το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Κοζάνης.



Στη συνέχεια περιλαμβάνονται το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, με το Γενικό Λύκειο να φέρει την ονομασία «Περικλής Στεφανίδης», καθώς και το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Ρόδου, το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Ηρακλείου και, τέλος, το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Πύργου Ηλείας.



Υποχρεωτική συμμετοχή σε Ομίλους και Σύνολα

Στην αίτηση-δήλωση προτίμησης οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι αποδέχονται την πρόσληψη στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και ότι έχουν ενημερωθεί για τους όρους λειτουργίας τους.



Μεταξύ των προβλέψεων που περιλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση είναι και η υποχρεωτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στους Ομίλους και τα Σύνολα, πέραν του κανονικού ωρολογίου προγράμματος.



Παράλληλα, κατά την ανάληψη υπηρεσίας προβλέπεται η υποβολή γνωματεύσεων παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, από δημόσιο ή ιδιώτη ιατρό, οι οποίες πιστοποιούν την υγεία και την ικανότητα του εκπαιδευτικού να ασκήσει τα διδακτικά του καθήκοντα.



Πώς θα ενημερωθούν οι προσληφθέντες

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνονται για την πρόσληψή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, της ιστοσελίδας της ΔΕΔΗΜΩΣ, καθώς και μέσω μηνυμάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ.



Η πρόσκληση υπογράφεται από την πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, καθηγήτρια ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ Σοφία Λαμπροπούλου.



Τέλος, σημειώνεται ότι η Πρόσκληση, με ημερομηνία 20 Αυγούστου 2026 και αριθμό πρωτοκόλλου 54/ΔΕΔΗΜΩΣ, αφορά εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., οι οποίοι περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ ή στους τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της σχετικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2025. Οι πίνακες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ΄ 3363/8-7-2026.