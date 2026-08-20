Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε πρόβολος σε πολυσύχναστη πλατεία – Δείτε εικόνες

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς όταν κατέρρευσε πρόβολος καταστήματος κοντά στην πλατεία Άθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:15. Μεγάλα κομμάτια από μπετό κάλυψαν το πεζοδρόμιο. Προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένο όχημα εργαζόμενου σε εστιατόριο της πλατείας Άθωνος. Η πτώση προκλήθηκε λόγω παλαιότητας του οικήματος.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την Ελληνική Αστυνομία.

Δείτε εικόνες από το σημείο: