Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε πρόβολος σε πολυσύχναστη πλατεία – Δείτε εικόνες
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Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς όταν κατέρρευσε πρόβολος καταστήματος κοντά στην πλατεία Άθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:15. Μεγάλα κομμάτια από μπετό κάλυψαν το πεζοδρόμιο. Προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένο όχημα εργαζόμενου σε εστιατόριο της πλατείας Άθωνος. Η πτώση προκλήθηκε λόγω παλαιότητας του οικήματος.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την Ελληνική Αστυνομία.
Δείτε εικόνες από το σημείο:
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