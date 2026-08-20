Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την απουσία της μητέρας του: “Μια μέρα, έτσι ξαφνικά, το κουδούνι δεν θα ξαναχτυπήσει”

Σε ένα τρυφερό μοίρασμα προχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το απόγευμα της Πέμπτης, μέσα από τα social media προς τους διαδικτυακούς του φίλους.

Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η απώλεια της αγαπημένης μητέρας του παρουσιαστή την οποία και καλείται να διαχειριστεί τους τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέλεξε να δημοσιεύσει ένα ιδιαίτερο απόσπασμα κινουμένων σχεδίων το οποίο και συνόδευσε με τα εξής λόγια καρδιάς.

“Εγώ αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανάκουσω…Η μητέρα μου έφυγε από την ζωή πριν λίγους μήνες. Μακάρι όμως να ήξερα ότι από ώρα σε ώρα θα πατήσει το κουδούνι και, όταν ανοίξω την πόρτα, θα την αντικρίσω. Όλα αυτά σας τα γράφω για όλους εσάς που έχετε ακόμα την μαμά σας, να βρείτε λίγο χρόνο ή πολύ και να πάτε να την δείτε… Και να της κάνετε μια τεράστια αγκαλιά”.

“Και τον μπαμπά σας. Μια μέρα έτσι ξαφνικά αυτό το κουδούνι δεν θα ξαναχτυπήσει” καταλήγει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, σ’ αυτή τη νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.