Η αθέατη πλευρά της Ανάπτυξης: Η ΑΝΑΚΕΜ θεμελιώνει το μέλλον της Κυκλικής Οικονομίας

Θαυμάζουμε τους νέους οδικούς άξονες, τις υπερσύγχρονες υποδομές και τις μεγάλες αστικές αναπλάσεις που παραδίδονται στο κοινό, όμως σπάνια κοιτάμε κάτω από την επιφάνεια. Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα της ανάπτυξης και των σύγχρονων τεχνικών έργων κρύβεται ένας «αόρατος γίγαντας» που ορίζει σιωπηλά, αλλά καθοριστικά, το περιβαλλοντικό μέλλον της χώρας: τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Τα γνωστά σε όλους μπάζα. Για δεκαετίες, αποτελούσαν το «σκοτεινό μυστικό» των κατασκευών, μια ανοιχτή πληγή που υποβάθμιζε το τοπίο και δέσμευε τεράστιους πόρους.

Σήμερα, η βιωσιμότητα αποτελεί τον σκληρό πυρήνα κάθε σύγχρονου έργου και τα κατασκευαστικά απόβλητα παύουν οριστικά να αποτελούν ένα απλό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Σε αυτή τη νέα εποχή, με την τεχνογνωσία και την εγγύηση της ΑΝΑΚΕΜ, του μεγαλύτερου σε γεωγραφική εμβέλεια, Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα, συντελείται μια αληθινή επανάσταση.

Έως και το 95% των Αποβλήτων Επιστρέφει στα Μεγάλα Έργα με την Εγγύηση της ΑΝΑΚΕΜ

Για δεκαετίες, το γραμμικό μοντέλο «παράγω, χρησιμοποιώ, πετάω» αποτελούσε μια μεγάλη περιβαλλοντική πληγή. Σήμερα, οι αριθμοί μαρτυρούν μια ριζική ανατροπή, καθώς μέχρι σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ έχει διαχειριστεί περισσότερους από 26.000.000 τόνους κατασκευαστικών αποβλήτων.

Πώς, όμως, διαχειρίζεται κανείς ένα τόσο τεράστιο φορτίο; Η απάντηση κρύβεται στο εθνικό δίκτυο που έχει αναπτύξει η ΑΝΑΚΕΜ. Με περισσότερες από 250συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης, οι οποίες καλύπτουν και τις 13 Περιφέρειες, καθώς και 70 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διασφαλίζεται η ορθή και νόμιμη διαχείριση των αποβλήτων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και χωρίς καθυστερήσεις.

Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι η συλλογή, αλλά η αναγέννηση. Στις σύγχρονες μονάδες του δικτύου της ΑΝΑΚΕΜ, τα απόβλητα ανακυκλώνονται σε ποσοστό που αγγίζει το 95%, επιστρέφοντας στην παραγωγική αλυσίδα ως πιστοποιημένα δευτερογενή υλικά.

Χτίζοντας τις Πόλεις του Αύριο με τα Υλικά του Σήμερα

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν αφήνουν πλέον κανένα περιθώριο: η ανακύκλωση στις κατασκευές είναι ο απόλυτος, αδιαπραγμάτευτος μονόδρομος. Οι σύγχρονες πόλεις καλούνται να λύσουν μια κρίσιμη εξίσωση, αναπτύσσοντας ραγδαία νέες υποδομές σε μια εποχή που οι φυσικοί πόροι στερεύουν επικίνδυνα. Σε αυτό το απαιτητικό σκηνικό, η ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΕΚΚ μετατρέπεται στο πολυτιμότερο κλειδί για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και την ανθεκτικότητα των αστικών κέντρων απέναντι στην κλιματική κρίση.

Εδώ ακριβώς κρύβεται το πιο δυνατό και αισιόδοξο μήνυμα της κυκλικής οικονομίας: τίποτα δεν είναι «τελειωμένο», όλα μπορούν να γεννηθούν ξανά, ακόμα καλύτερα από πριν. Η Ελλάδα έχει πλέον στα χέρια της τη δύναμη να γυρίσει οριστικά σελίδα. Με τον καινοτόμο σχεδιασμό, την πολυετή τεχνογνωσία και την αδιαπραγμάτευτη εγγύηση του δικτύου της ΑΝΑΚΕΜ, η μετάβαση αυτή γίνεται καθημερινά πράξη. Τα μπάζα του σήμερα δεν είναι απορρίμματα, είναι ο νέος, πολύτιμος πλούτος της χώρας. Μεταμορφώνονται με απόλυτη ασφάλεια στα υλικά που θα χτίσουν τις σύγχρονες, καθαρές και βιώσιμες πόλεις του αύριο.

Σχετικά με την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου 250 και πλέον μονάδων σε 13 Περιφέρειες και 70 Περιφερειακές Ενότητες, αποτρέπει την ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων, ανακυκλώνοντας τα υλικά σε ποσοστό έως 95%. Μετατρέποντας εκατομμύρια τόνους αποβλήτων σε νέα υλικά δόμησης και διαθέτοντας την ειδική επάρκεια για την αποκατάσταση δημόσιων ανενεργών λατομείων, η ΑΝΑΚΕΜ εφαρμόζει έμπρακτα το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.