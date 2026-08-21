Κρήτη: Φωτιά στα Ζωνιανά, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε σήμερα 21/8 περίπου στις 11:45 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Παράλληλα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.