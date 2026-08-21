Θεσσαλονίκη: “Σκανάρουν” την Τούμπα για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

Ειδικά συνεργεία πραγματοποίησαν έρευνες το πρωί της Παρασκευής στον χώρο του σημερινού γηπέδου του ΠΑΟΚ με στόχο να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τον σχεδιασμό του νέου γηπέδου.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση γεωραντάρ, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ελέγχων που σχετίζονται με το έργο του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.

Το ειδικό μηχάνημα κινήθηκε στον χώρο πραγματοποιώντας σαρώσεις κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, με στόχο τη συλλογή στοιχείων για την κατάσταση και τη μορφολογία του υπεδάφους. Τέτοιου είδους έρευνες μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό υπόγειων κατασκευών, δικτύων ή άλλων στοιχείων που είναι σημαντικά για τον σωστό σχεδιασμό των επόμενων εργασιών.

Με αυτόν τον τρόπο, το GPR μπορεί να βοηθήσει τους ειδικούς να εντοπίσουν υπόγειες ανωμαλίες, στρώσεις του εδάφους, θαμμένες κατασκευές και αντικείμενα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον εντοπισμό υποδομών όπως σωληνώσεις και άλλα στοιχεία που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια.