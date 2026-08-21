Γιάννης Κωνσταντέλιας: Οι αγκαλιές με τον Καρέτσα και η πρώτη γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες – Δείτε το βίντεο

Με πλατύ χαμόγελο και θετική διάθεση ήταν η πρώτη ημέρα του Γιάννη Κωνσταντέλια στο προπονητικό κέντρο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ ξεχώρισε η ιδιαίτερη στιγμή του με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο έτερος νεαρός Έλληνας που φόρεσε τα κιτρινόμαυρα το τελευταίο διάστημα, φαίνεται στο βίντεο να αγκαλιάζει πανευτυχής τον 23χρονο πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια να λέει: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ. Είναι από τους καλύτερούς μου φίλους. Πιστεύω πως θα είναι τέλεια με εκείνον εδώ, ελπίζω πως θα έχουμε καλή συνεργασία».

Στη συνέχεια, στο βίντεο που ανάρτησε η Ντόρτμουντ φαίνεται η επαφή του Γιάννη Κωνσταντέλια με τον νέο του προπονητή, Νίκο Κόβατς.

O Γερμανοκροάτης τεχνικός ακούγεται να ρωτάει τον 23χρονο αν πρέπει να τον φωνάζει «Γιάννης» ή «Γιάννη». Ο 23χρονος όμως είπε πως προτιμά το «Ντέλιας», εξηγώντας του πως βγαίνει από το Κωνσταντέλιας.

Ο χαμογελαστός Ελληνας άσος στη συνέχεια μίλησε με τους περισσότερους νέους συμπαίκτες του που τον υποδέχθηκαν στην Βεστφαλία.

Δείτε το βίντεο: