Καταρρίφθηκε drone με κινητά και κάρτες SIM πάνω από τις Φυλακές Λάρισας

Απόπειρα μεταφοράς απαγορευμένων αντικειμένων στις Φυλακές Λάρισας με τη χρήση drone αποτράπηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από το Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το drone έγινε αντιληπτό από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ενεργοποίησαν το ειδικό σύστημα anti-drone και κατάφεραν να το καταρρίψουν πριν το φορτίο του φτάσει στο εσωτερικό των φυλακών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το δέμα που μετέφερε περιείχε 12 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις συσκευές mobile internet και 20 κάρτες SIM, αντικείμενα τα οποία κατασχέθηκαν.

Η κινητοποίηση των εξωτερικών φρουρών απέτρεψε την παράδοση του δέματος, ενώ πλέον οι αρμόδιες αρχές καλούνται να ερευνήσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την αποστολή και σε ποιους κρατούμενους προορίζονταν τα κινητά και ο υπόλοιπος εξοπλισμός.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή απαγορευμένων ειδών στα σωφρονιστικά καταστήματα, με τα drones να έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια στα μέσα που επιχειρείται να αξιοποιηθούν για τέτοιου είδους μεταφορές.