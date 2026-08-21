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Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τη 21η Αυγούστου

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 21 Αυγούστου:

1866 Σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση, που θα διαρκέσει έως το 1869, χωρίς επιτυχία.

1911 Ένας ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Θα βρεθεί δύο χρόνια αργότερα.

1926 Εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλη και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος.

1970 Ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.), καταργουμένων των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ.

1991 Ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών, που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση.

2004 Η Σοφία Μπεκατώρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοΐας, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα, η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή ολυμπιονίκης στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών.

Γεννήσεις
1938 Κένι Ρότζερς, αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι. (Θαν. 20/3/2020)

1945 Μπέιζιλ Πολιντούρις, (Βασίλης Πολυδούρης), ελληνικής καταγωγής αμερικανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. (Θαν. 8/11/2006)

1952 Τζο Στράμερ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τζον Γκρέιαμ Μέλορ, άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Clash και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού πανκ. (Θαν. 22/12/2002)

Θάνατοι
1940 Λέων Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. (Γεν. 26/10/1879)

1951 Γρηγόριος Εμπεδοκλής, έλληνας τραπεζίτης, ιδρυτής της Εμπορικής Τράπεζας το 1907. (Γεν. 7/10/1861)

2012 Μιχάλης Μενιδιάτης, έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. (Γεν. 29/6/1932)

Γιορτάζουν
Ιούδας, Ιουδήθ.

Επέτειοι
Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας

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