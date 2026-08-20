Τραγωδία στην Ιταλία: 4χρονη πέθανε από διφθερίτιδα, δεν είχε κάνει εμβόλια

Ένα τετράχρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του τη νύχτα στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Παλέρμο, στην Ιταλία, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε διφθερίτιδα, μια λοιμώδη νόσο που σήμερα είναι εξαιρετικά σπάνια στη χώρα, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή και θανατηφόρα λοίμωξη.

Η αιτία θανάτου, ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Η Εισαγγελία του Παλέρμο έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να εξεταστούν παράλληλα οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το νοσοκομείο.

Έφτασε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Το κορίτσι μεταφέρθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο νοσοκομείο Cervello του Παλέρμο, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωσή του, όμως η σοβαρότητα της κλινικής εικόνας οδήγησε στη μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου.

Παρά όμως τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να σώσουμε το παιδί από τη στιγμή που το αναλάβαμε. Δυστυχώς δεν είχαμε το αποτέλεσμα που ελπίζαμε», δήλωσε ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Civico, Ντομένικο Τσιπόλα.

Σύμφωνα με τους υγειονομικούς, οι μέχρι τώρα εξετάσεις παραπέμπουν σε διφθερίτιδα αλλά η τελική επιβεβαίωση, ωστόσο, αναμένεται από τους ελέγχους που θα πραγματοποιήσει το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας.

Το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί

Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρίσκεται και το γεγονός ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί. Οι γονείς φέρεται να ανέφεραν στους γιατρούς ότι είχαν αποφασίσει να μην προχωρήσουν στους εμβολιασμούς της κόρης τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση συνδεόταν με φόβους για πιθανή σχέση των εμβολίων με τον αυτισμό, μετά από περιστατικό αυτισμού που είχε καταγραφεί στην οικογένεια.

Η Εισαγγελία καλείται πλέον να εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί παρέμεινε ανεμβολίαστο και εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, η νεκροψία-νεκροτομή και οι μικροβιολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την ακριβή αιτία θανάτου.

Τι είναι η διφθερίτιδα

Η διφθερίτιδα είναι σοβαρή οξεία βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από το Corynebacterium diphtheriae. Ορισμένα στελέχη του βακτηρίου παράγουν ισχυρή τοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στους ιστούς και να προσβάλει ζωτικά όργανα.

Η αναπνευστική μορφή της νόσου μπορεί να επηρεάσει τον λαιμό, τη μύτη και τις αμυγδαλές, προκαλώντας μεταξύ άλλων πυρετό, πονόλαιμο και δυσκολία στην αναπνοή. Χαρακτηριστικό εύρημα μπορεί να είναι ο σχηματισμός γκριζωπής μεμβράνης στον λαιμό.

Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί απόφραξη των αεραγωγών, ενώ η τοξίνη μπορεί να προκαλέσει καρδιακές επιπλοκές, όπως μυοκαρδίτιδα, αρρυθμίες και καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και βλάβες στο νευρικό σύστημα.

Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω στενής επαφής με μολυσμένο άτομο και, σπανιότερα, μέσω αντικειμένων που έχουν επιμολυνθεί από εκκρίσεις.

Εξαιρετικά σπάνια στην Ιταλία

Η διφθερίτιδα έχει καταστεί εξαιρετικά σπάνια στην Ιταλία χάρη στον συστηματικό εμβολιασμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας, το 2022 καταγράφηκαν τρία περιστατικά τοξιγονικού C. diphtheriae, τα οποία ήταν όλα εισαγόμενα.

Από αυτά, δύο αφορούσαν δερματική διφθερίτιδα και ένα παρουσίαζε αναπνευστικές και δερματικές εκδηλώσεις. Η νόσος εξακολουθεί, ωστόσο, να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Πηγή: protothema.gr