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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν οκτώ ληστείες από την ΕΛ.ΑΣ. – 8 άτομα στο στόχαστρο των Αρχών

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, εξιχνίασαν οκτώ περιπτώσεις ληστειών, πράξεις που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 28 Μαρτίου 2025 έως την 29 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχές εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και προέκυψε η συμμετοχή οκτώ ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία των δραστών περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των 752 ευρώ και διάφορα αντικείμενα αξίας 500 ευρώ περίπου.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ληστείες

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