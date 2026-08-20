Σταύρος Ιωαννίδης: Υπήρξαν αρκετές στιγμές που φοβήθηκα τόσο για εμένα όσο και για τους συνεργάτες μου

Ο Σταύρος Ιωαννίδης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τον συνάδελφο του, Αστέρη Κασιμάτη αυτή την εβδομάδα.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, ο έμπειρος δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής αναφέρθηκε σε όσα έχει ανακαλύψει για τον ίδιο μέσα από τις καθ’ όλα απαιτητικές αποστολές που ‘χει καλύψει μέχρι σήμερα.

Έχεις ανακαλύψει κάποια άγνωστη πτυχή του εαυτού σου;

Ανακάλυψα ότι είμαι πιο ανθεκτικός από όσο πίστευα. Οι εικόνες του πολέμου σε συνθλίβουν. Είναι ένα τεράστιο βάρος. Πρέπει λοιπόν να βρίσκεις τον τρόπο να συνεχίζεις και να κρατάς το μολύβι ή το μικρόφωνο ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω σου. Έμαθα επίσης να ακούω το ένστικτο μου και να διατηρώ την ψυχραιμία μου. Είναι υπαρξιακό θέμα.

Ο πανικός μπορεί να οδηγήσει σε βιαστικές ή λανθασμένες αποφάσεις και σε αυτές τις καταστάσεις δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φοβάμαι. Ο φόβος είναι χρήσιμος γιατί θα σου σώσει τη ζωή. Υπήρξαν αρκετές στιγμές που φοβήθηκα τόσο για εμένα όσο και για τους συνεργάτες μου.

Από την τελευταία αποστολή θα ξεχώριζα τις επιθέσεις με βόμβες διασποράς. Έτυχε ορισμένες φορές να είμαστε σε ανοιχτό χώρο, όταν εκδηλώνονταν τέτοιες επιθέσεις, ξέραμε ότι η επιβίωση εκεί είναι θέμα τύχης και στατιστικής.

Την εξωστρέφεια που απαιτεί η τηλεόραση την έχεις και στη ζωή σου;

Όχι, θέλω να διαχωρίζω την επαγγελματική από την προσωπική μου ζωή. Και δεν κάνω εκπτώσεις σε καμία από τις δύο.