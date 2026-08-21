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ΠΑΟΚ: Καθοδόν για Θεσσαλονίκη ο Κώστογλου – Το βίντεο με τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά στα ηχεία

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Ο Χρήστος Κώστογλου θα κάνει το αντίθετο… δρομολόγιο από τον Γιάννη Κωνσταντέλια και από το Ντόρτμουντ θα γίνει «κάτοικος» Θεσσαλονίκης.

Ο 17χρονος χαφ θα ενταχθεί στον ΠΑΟΚ και έρχεται με… Βασίλη Καρρά στα ηχεία, ταξιδεύοντας στον ελληνικό βορρά.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, θα είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, δίχως η μετακίνησή του να εντάσσεται στη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Χρήστος Κώστογλου έρχεται στην Ελλάδα για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια και μένει να φανεί αν στην παρούσα φάση θα στελεχώσει την Κ19 ή τον ΠΑΟΚ Β’ ή αν θα ενταχθεί στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας με τον Αλέσιο Λίσι.

Ο νεαρός χαφ αποτέλεσε ένα από τα πιο φιλόδοξα project των ακαδημιών της Μπορούσια Ντόρτμουντ, αρχίζοντας από τη Ροτ-Βάις Έσεν, για να ακολουθήσουν Φορτούνα Ντίσελντορφ και Μπορούσια Γκλάντμπαχ πριν τους Βεστφαλούς. Οι Γερμανοί είχαν δείξει ενδιαφέρον για να τον εντάξουν στις Εθνικές τους ομάδες, ωστόσο ο ίδιος προτίμησε την Ελλάδα, έχοντας αγωνιστεί σε επίπεδο Κ16 και Κ17.

ΠΑΟΚ

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