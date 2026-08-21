Σίρα: ΠΑΟΚ και Τορίνο σε συζητήσεις για τον δανεισμό του Κουλένοβιτς

ΠΑΟΚ και Τορίνο έχουν «ανοίξει» επαφές σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, για τον δανεισμό του 26χρονου Κροάτη φορ Σάντρο Κουλένοβιτς.

Ο Δικέφαλος συνεχίζει την αναζήτηση ενός ακόμα φορ, ο οποίος θα πλαισιώσει την τριάδα των κεντρικών επιθετικών μαζί με τους Μύθου-Εντιαγέ, με τον τελευταίο να κάνει ντεμπούτο χθες στην Τούμπα.

Αρκετά είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα, ενώ σήμερα (21/8) ο Νικολό Σίρα με «χτύπημά» του έβαλε νέο όνομα στο… τραπέζι.

Ο λόγος για τον 26χρονο Σάντρο Κουλένοβιτς, ο οποίος πήρε μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι στην Τορίνο υπογράφοντας συμβόλαιο τριών ετών. Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου: «Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τορίνο για την απόκτηση του Σάντρο Κουλένοβιτς με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς».

Στις αρχές του τρέχοντος καλοκαιριού η ομάδα της Ιταλίας έβγαλε από τα ταμεία της 3 εκατ. ευρώ για να κάνει κάτοικο Τορίνο τον Κροάτη φορ, όμως οι λύσεις είναι αρκετές στη θέση της επίθεσης, έχοντας στο ρόστερ τους Ζαπάτα και Άνταμς.

Ο Σάντρο Κουλένοβιτς μεγάλωσε στις ακαδημίες της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, περνώντας μεταξύ άλλων σε ηλικία 17-18 ετών από Λέγκια Βαρσοβίας και την Κ19 της Γιουβέντους. Έπειτα, επέστρεψε στην πατρίδα για την ομάδα που τον ανέδειξε, μετρώντας δύο δανεισμούς σε Ριέκα και Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Τορίνο τον απέκτησε αρχικά ως δανεικό, ενώ πριν λίγες εβδομάδες ανακοίνωσε την απόκτησή του με μεταγραφή.