Λιμενικό: Εντοπίστηκαν 88 μετανάστες σε δύο λέμβους νότια της Γαύδου με τη βοήθεια drone της Frontex

Συνολικά 88 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους της δύναμης Frontex.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ για την περισυλλογή των μεταναστών κινητοποιήθηκε σκάφος της δύναμης Frontex.

Οι επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και δεν αναφέρθηκαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.