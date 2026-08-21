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Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

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Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σήμερα Παρασκευή, αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ.

Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

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