Κρήτη: Νεκρός βρέθηκε 39χρονος στα Χανιά, από τον συγκάτοικό του
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας 39χρονος άνδρας πακιστανικής καταγωγής έχασε αιφνίδια τη ζωή του μέσα στο σπίτι όπου διέμενε, στα Χανιά.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο άνδρας ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία, λιποθύμησε και κατέρρευσε μέσα στην κατοικία. Λίγη ώρα αργότερα, ο συγκάτοικός του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησε τις Αρχές. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν είχαν αναφερθεί προβλήματα υγείας που να προμήνυαν το τραγικό περιστατικό.
Για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων του θανάτου έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του.
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