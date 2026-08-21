Δήμος Ωραιοκάστρου: Πρόγραμμα ραντεβού με τον νευρολόγο για τον Σεπτέμβριο 2026

Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα του νευρολόγου για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου – Πεντάλοφος

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου – Ωραιόκαστρο

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου – Ωραιόκαστρο

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου – Ωραιόκαστρο

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών, τα ραντεβού για την εξέταση στον Πεντάλοφο προγραμματίζονται στα τηλέφωνα 2313300832-833.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου στο τηλέφωνο 2313304068, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 08.00 – 14.00.

Υπενθυμίζεται ότι στο δυναμικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών εντάχθηκε νευρολόγος, διευρύνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και ενισχύοντας παράλληλα τη λειτουργία του Κέντρου Άνοιας. Μέσω της νέας αυτής υπηρεσίας εξυπηρετούνται τα μέλη των ΚΑΠΗ, καθώς και όλοι οι πολίτες του Δήμου Ωραιοκάστρου που χρειάζονται εξειδικευμένη νευρολογική υποστήριξη.