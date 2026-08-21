Τζουμέρκα: Πέθανε 86χρονος που έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του, ενώ έκανε εργασίες

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο χωριό Χουλιαράδες του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, όταν ένας 86χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τη στέγη της κατοικίας του.



Ο ηλικιωμένος είχε ανέβει στη στέγη του σπιτιού του προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες, όμως κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος.



Τον άτυχο άνδρα εντόπισε η σύζυγός του, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.



Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 86χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.



Πηγή: epirustv