Θεσσαλονίκη: Ακινητοποίηση νταλίκας και σύγκρουση δύο ΙΧ προκάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις στον περιφερειακό

Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται από νωρίς το πρωί στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Αρχικά ακινητοποιήθηκε νταλίκα στο ύψος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς ανατολικά, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Η νταλίκα απομακρύνθηκε, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται σταδιακά.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, περίπου στις 12:00, σημειώθηκε νέα αναστάτωση στον Περιφερειακό, καθώς δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ για ακόμη μία φορά καταγράφηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία.