Ν. Παππάς: Ένα ευρώ στην κοινωνία, επτά στους δανειστές – Και 300 εκατ. ευρώ περισσότεροι τόκοι τον χρόνο

Ανάρτηση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους έκανε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς απευθυνόμενος στον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

«Κύριε υπουργέ Οικονομικών, πάμε πολύ απλά. Αποπληρώνετε πρόωρα δάνεια με επιτόκιο περίπου 1,5%. Την ίδια στιγμή, η χώρα δανείζεται από τις αγορές με επιτόκιο κοντά στο 4%. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ξεπληρώνετε το φθηνό χρέος και κρατάτε το ακριβό», σημειώνει, τονίζοντας πως «αυτή η επιλογή μάς κοστίζει περίπου 300 εκατ. ευρώ περισσότερους τόκους κάθε χρόνο».

Όπως αναφέρει ο Ν. Παππάς, «είναι σαν να έχεις ένα φθηνό στεγαστικό και ένα ακριβό καταναλωτικό. Βρίσκεις χρήματα και ξεπληρώνεις πρώτο το στεγαστικό. Αυτό κάνετε».

«Και υπάρχει και δεύτερη απώλεια. Τα χρήματα που δίνετε για πρόωρες αποπληρωμές δεν επιστρέφουν στην οικονομία. Δεν γίνονται επενδύσεις. Δεν γίνονται χιλιάδες σπίτια κοινωνικής κατοικίας. Αν πραγματικά νοιάζεστε για τις επόμενες γενιές, ας κάνουμε κάτι γι’ αυτές σήμερα. Να έχουν προσιτό σπίτι. Να μπορούν να κάνουν τη ζωή τους στον τόπο τους», συνεχίζει και καταλήγει:

«Η επιλογή σας, όμως, είναι ξεκάθαρη: Ένα ευρώ στην κοινωνία. Επτά στους δανειστές. Και 300 εκατ. ευρώ περισσότεροι τόκοι τον χρόνο».