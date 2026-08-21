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Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 31χρονος που μαχαίρωσε την 25χρονη – Της επιτέθηκε όταν πήγε να του κλέψει το ρολόι

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 31χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 25χρονη που γνώρισε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο ίδιος επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι η νεαρή γυναίκα ήταν εκείνη που επιχείρησε πρώτα να του επιτεθεί με το μαχαίρι όταν την «έπιασε» να προσπαθεί να του αφαιρέσει ένα ρολόι.

Ο 31χρονος είχε γνωρίσει τη γυναίκα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και συναντήθηκαν στο διαμέρισμά του στις Σαράντα Εκκλησίες με σκοπό να συνευρεθούν ερωτικά.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι, κατά τη διάρκεια της παραμονής της νεαρής στο διαμέρισμα, έγινε αντιληπτή να περιεργάζεται ένα ρολόι ιδιοκτησίας του 31χρονου με σκοπό την αφαίρεσή του.

Όταν εκείνος το κατάλαβε, προσπάθησε να την αποτρέψει. Εκείνη επιχείρησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, το οποίο ο 31χρονος απέσπασε από την κατοχή της και στη συνέχεια την τραυμάτισε.

Όταν οι αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν την 25χρονη να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, τα οποία της προκάλεσε ο 31χρονος.

Αφού οι αστυνομικοί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, η 25χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα πέρασαν χειροπέδες στον 31χρονο.

Εις βάρος της γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται φρουρούμενη στο «Γ. Γεννηματάς», ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία και αναμένεται να απολογηθεί μόλις λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Θεσσαλονίκη

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