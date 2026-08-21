MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ραφήνα: Βρέθηκε οξειδωμένη χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – Αποκλείστηκε το σημείο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οξειδωμένη χειροβομβίδα, η οποία φέρεται να χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίστηκε στη Ραφήνα σήμερα το πρωί (21/8/2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η χειροβομβίδα βρέθηκε πάνω σε πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη στη Ραφήνα.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή κλιμάκιο του Στρατού, προκειμένου να προχωρήσει στην ασφαλή περισυλλογή και απομάκρυνση του ευρήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

“Πήγε να τον σκοτώσει”, ξεσπά η μητέρα του 18χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στον Άγιο Δημήτριο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τέλος εποχής για την ιστορική πεζογέφυρα στην Επτάλοφο μετά από 70 χρόνια – Μπήκε η νέα μεταλλική κατασκευή

ΧΑΛΑΡΑ 10 ώρες πριν

9 συμπεριφορές που δείχνουν ανασφάλειες χωρίς καν να το καταλαβαίνεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενόψει Μπραν: “Ενότητα, συσπείρωση και αφοσίωση στον Δικέφαλο”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Νέες παρεμβάσεις του Δήμου Καλαμαριάς στον Φοίνικα: Αναβαθμίστηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής στη Δημοτική Αγορά – Δείτε εικόνες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητά διεύρυνση των ρυθμίσεων για τις οφειλές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων