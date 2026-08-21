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Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα – “Το να τολμάς αυτό που φοβάσαι, μπορεί να είναι και λυτρωτικό”

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THESTIVAL TEAM

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Σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram προχώρησε η Μαρία Παναγοπούλου, 20 μήνες μετά την απώλεια του Κώστα Χαρδαβέλλα.

Η Μαρία Παναγοπούλου ανέβασε ένα κολάζ φωτογραφιών, στο οποίο βλέπουμε τον Κώστα Χαρδαβέλλα να χορεύει ζεϊμπέκικο σε μία από τις εκπομπές του.

«Είκοσι μήνες (και τρεις μέρες), αποφεύγω να “καθαρίσω” το email μου, γιατί ξέρω πως είναι πλημμυρισμένο από τέτοιες φωτογραφίες με τις οποίες φοβάμαι να “αναμετρηθώ”.

Σήμερα που η ηλεκτρονική μνήμη γέμισε, ξεκίνησα απρόθυμα να το κάνω. Και δυο ώρες τώρα νιώθω σαν να κέρδισα το λαχείο με τόσους “θησαυρούς”… Τελικά το να τολμάς αυτό που φοβάσαι, μπορεί να είναι και λυτρωτικό», έγραψε η Μαρία Παναγοπούλου στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου…

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