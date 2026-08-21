MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Κόμητο Καρύστου Ευβοίας την Παρασκευή 21/8.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Καρύστου. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Πηγή: evima

Εύβοια Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Μπραν-ΠΑΟΚ: Πότε θα γίνει ο αγώνας ρεβάνς στη Νορβηγία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Ρένα Δούρου: “Η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες” – Πυρά στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Δύο προϊόντα που πρέπει να ξεφορτωθούμε από το μπάνιο για το καλό του εντέρου

ΔΙΕΘΝΗ 8 λεπτά πριν

Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Κατερίνα Μισιχρόνη: Έζησα φοβερές συμπτώσεις τύχης στην Αμερική, έτρωγα σε ένα ιταλικό και δίπλα μου καθόταν η Σάρον Στόουν, περνούσα τη διάβαση με τον Ράιαν Γκόσλινγκ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Καραλής: Πέταξε στα 6.16μ. με φανταστικό άλμα στην Diamond League της Λωζάνης