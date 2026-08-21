Καύσωνας διαρκείας: Οι πιο δύσκολες ημέρες και οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σε «κλοιό» καύσωνα κινείται η χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40-41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα, με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου.

Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία, επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση.

Η πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Περιορισμένη αστάθεια θα εκδηλωθεί μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στην Πίνδο, τα ορεινά της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Στις περιοχές αυτές θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ στα βορειοδυτικά ενδέχεται να εκδηλωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα. Τα φαινόμενα θα είναι γενικά περιορισμένα.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έως 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στα ανοιχτά της Λέσβου και της Χίου μπορεί να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο και στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, μακριά από τη θάλασσα, θα φτάσει κατά τόπους τους 38-39 βαθμούς, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα με χαμηλές εντάσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης ηλιοφάνεια, με θαλάσσια αύρα το απόγευμα και ανέμους έως 3 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς.

Σαββατοκύριακο με 40άρια

Το Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης.

Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38-40 βαθμούς, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40 βαθμούς, φτάνοντας τους 41.

Παράλληλα, το Σάββατο θα υπάρχει μεγαλύτερη αστάθεια σε σχέση με σήμερα, με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τοπικά λίγο υψηλότερα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, έως 5-6 μποφόρ, ενώ η αστάθεια θα είναι εντονότερη, με πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Αστάθεια τη Δευτέρα – Πιθανή πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη

Τη Δευτέρα αναμένεται να περάσει μια διαταραχή, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά την αστάθεια. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές και όχι μόνο στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αλλά δεν αναμένεται να φτάσει τις τιμές του Σαββατοκύριακου. Θα κυμανθεί γενικά στους 38-39 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και νότια ενδέχεται να αγγίξει τους 40.

Από την Τρίτη και μετά αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, ωστόσο η ακριβής εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την ένταση της διαταραχής της Δευτέρας και την ενίσχυση των βορείων ανέμων.

Το ένα σενάριο θέλει το μελτέμι να ενισχύεται σημαντικά, φτάνοντας τα 6 και πιθανώς τα 7 μποφόρ, γεγονός που θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει ηπιότερη διαταραχή και μικρότερη ενίσχυση των ανέμων, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να παραμείνουν κοντά στους 39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι και τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ιδιαίτερα υψηλές, με το Σαββατοκύριακο να αποτελεί την κορύφωση του κύματος ζέστης.

Οδηγίες Προστασίας

Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός.

Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο.

Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Επιλέξτε ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό αερισμό του κεφαλιού. Φορέστε μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά με ειδική επίστρωση που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ήλιου.

Φροντίστε η διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Περιορίστε τα λιπαρά.

Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν ιδρώνετε πολύ, προσθέστε αλάτι στο φαγητό σας. Αποφύγετε τα οινοπνευματώδη ποτά.

Κάντε χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας κι αν χρειαστεί τοποθετήστε υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό.

Μεριμνήστε για τα μέλη της οικογένειάς σας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ.). Συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών και για όσους λαμβάνουν φάρμακα.

Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με τα μαζικά μέσα μεταφοράς όταν η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Aν έχετε βρέφη και παιδιά

Ντύστε τα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Φροντίστε ώστε τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες.

Φροντίστε να μην μένουν στον ήλιο μετά το μπάνιο στη θάλασσα και να φορούν πάντα καπέλο.

Εκτός από γάλα συνιστάται η χορήγηση και άλλων υγρών. Συμβουλευτείτε τον παιδίατρο.

Για τα μεγαλύτερα παιδιά, φροντίστε να πίνουν πολλά υγρά (νερό και χυμούς φρούτων) και να τρώνε περισσότερα λαχανικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.

Aν έχετε ηλικιωμένους