Κύπρος: Μαφιόζικη απόπειρα φόνου σε 33χρονο στην Αγία Νάπα, εξετάζουν μήνυμα προς ισοβίτη

Σε απόπειρα φόνου με σαφή χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος αποδίδει η Κυπριακή Αστυνομία την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα, με στόχο 33χρονο Ελληνοκύπριο.



Όπως μεταδίδει το protothema.gr, ο 33χρονος είναι αδελφός κατάδικου που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για οργάνωση τετραπλής δολοφονίας στην Αγία Νάπα το 2016. Η υπόθεση αυτή ήταν επί της ουσίας αντίποινα μιας ακόμα επίθεσης επίσης στην Αγία Νάπα το 2012, με στόχο τον επιχειρηματία Φάνο Καλοψιδιώτη και θύματα πέντε σωματοφύλακές του.



Οι ανακριτές της σημερινής απόπειρας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το σενάριο η νέα επίθεση να αποτελούσε μήνυμα προς τον ισοβίτη. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί εάν υπάρχει άμεση σχέση με το λουτρό αίματος του 2012 και του 2016.



Ενέδρα κοντά στο σπίτι του

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 5:40 το πρωί, ενώ ο 33χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες της Αγίας Νάπας.



Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα σε μικρή απόσταση από το σπίτι του, γνωρίζοντας προφανώς τις κινήσεις του. Μόλις ο 33χρονος έφτασε στο σημείο και επιχείρησε να στρίψει, άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου.



Παρά τον αριθμό των πυροβολισμών, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε. Το αυτοκίνητο, ωστόσο, χτυπήθηκε από αρκετές σφαίρες και υπέστη ζημιές. Η εικόνα της σκηνής οδηγεί τους ανακριτές στην εκτίμηση ότι οι δράστες είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και όχι να εκφοβίσουν τον 33χρονο και είχαν προηγουμένως παρακολουθήσει τις κινήσεις του.



Έκαψαν το αυτοκίνητο διαφυγής

Περίπου μία ώρα αργότερα εντοπίστηκε αυτοκίνητο να καίγεται σε χωράφι σε δρόμο μεταξύ δύο χωριών της περιοχής. Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 6:55 και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 7:26, αφού είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο όχημα.



Οι ανακριτές θεωρούν βέβαιο πως πρόκειται για το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Αναζητούν επίσης καταγραφές από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ώστε να εξακριβωθούν η διαδρομή που ακολούθησαν, ο αριθμός τους και το σημείο από το οποίο άνοιξαν πυρ.

Ο 33χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία. Η συγγενική σχέση του με τον ισοβίτη στρέφει μέρος των ερευνών και στις Κεντρικές Φυλακές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προηγήθηκαν διαφορές, απειλές ή άλλα περιστατικά. Το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν μήνυμα προς τον κατάδικο βρίσκεται μεταξύ των σεναρίων που διερευνώνται.



Το πενταπλό φονικό του 2012

Η αιματηρή αλυσίδα στην Αγία Νάπα άρχισε στις 23 Ιουνίου 2012. Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου που ανήκε στον επιχειρηματία Φάνο Καλοψιδιώτη, θεωρώντας ότι σε αυτό επέβαινε και ο ίδιος.



Ο επιχειρηματίας δεν βρισκόταν στο αυτοκίνητο. Από τους πυροβολισμούς δολοφονήθηκαν οι πέντε σωματοφύλακές του, Φίλιππος Λουκαΐδης, Μάριος Καραολής, Γιώργος Γεωργίου, Τζιορτζιάν Καταλίν Κομάν και Μαρσέλ Αουρέλ Κολεάσα.



Για τους φόνους καταδικάστηκαν οι Έλληνες υπήκοοι Δημήτρης Μαμαλικόπουλος και Τάσος Τσεχιλίδης, οι οποίοι είχαν αναλάβει την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου με στόχο τον Καλοψιδιώτη Τόσο ο Μαμαλικόπουλος όσο και ο Τσεχιλίδης είχαν στρατολογηθεί από μέλη του οργανωμένου εγκλήματος, παρά το ότι οι ίδιοι απασχόλησαν τις ελληνικές αρχές γα συμμετοχή τους σε δράσεις τους αντιεξουσαστικού χώρου. Το Κακουργιοδικείο στη Κύπρο τούς επέβαλε πέντε φορές ισόβια κάθειρξη στον καθένα, ενώ οι καταδίκες τους επικυρώθηκαν και από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Καλοψιδιώτης γλίτωσε τότε επειδή δεν επέβαινε στο αυτοκίνητο, αν και ήταν ο πραγματικός στόχος της επίθεσης. Θα πρέπει αν σημειωθεί ότι νωρίτερα είχε δολοφονηθεί ο πατέρας του Φάνου Καλοψιδιώτη.



Τέσσερα χρόνια μετά, την ίδια ημέρα

Ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά τον πενταπλό φόνο, στις 23 Ιουνίου 2016, ο Φάνος Καλοψιδιώτης δολοφονήθηκε σε εστιατόριο της Αγίας Νάπας.



Νεκροί έπεσαν επίσης ο αστυνομικός Ηλίας Χατζηευθυμίου, η σύζυγός του Σκεύη και ο Αλβανός εκτελεστής Γιάνι Βόγλι, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών. Ο δεύτερος εκτελεστής, επίσης Αλβανός, Άλεξ Μπουρέλι αγνοείται εδώ και 10 χρόνια και είναι βέβαιο ότι έχει δολοφονηθεί από τους εντολείς του, αφού είχε αποκαλυφθεί η ταυτότητα του. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζεύγους Χατζηευθυμίου βρίσκονταν στο εστιατόριο την ώρα της επίθεσης, αλλά δεν τραυματίστηκαν.



Η επιλογή της ίδιας ημερομηνίας με το πενταπλό φονικό του 2012 είχε θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντική από τους ανακριτές. Ο Καλοψιδιώτης, που είχε διαφύγει από το πρώτο συμβόλαιο θανάτου, δολοφονήθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα, στην ίδια περιοχή και σε μικρή απόσταση από τη σκηνή του προηγούμενου εγκλήματος.



Για το τετραπλό φονικό καταδικάστηκαν, μεταξύ άλλων, σε τέσσερις φορές ισόβια ο Παναγιώτης Πένταυκας ως οργανωτής και ο Σέρβος Ντέγιαν Λόι που φέρεται να συνεργάστηκε με τους εκτελεστές ενώ ήταν σωματοφύλακας του Καλοψιδιώτη. Ο Χαράλαμπος Ανδρέου, ο οποίος είχε συμμετοχή στην προετοιμασία και τη μεταφορά των εκτελεστών, παραδέχθηκε τις κατηγορίες και κατέθεσε ως βασικός μάρτυρας κατηγορίας.



Η νέα απόπειρα φόνου σε βάρος του 33χρονου επαναφέρει στο προσκήνιο αυτή τη σειρά εγκλημάτων. Η Αστυνομία αποφεύγει, στο παρόν στάδιο, να συνδέσει επισήμως τις υποθέσεις, αλλά το οικογενειακό υπόβαθρο του στόχου και ο τρόπος δράσης καθιστούν τη διερεύνηση αυτής της εκδοχής αναπόφευκτη.