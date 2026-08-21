Φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας: Επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
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THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Μεσσηνία περίπου στις 15:30.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύλου.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.