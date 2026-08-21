MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας: Επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Μεσσηνία περίπου στις 15:30.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύλου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

Μεσσηνία Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 11 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τη 21η Αυγούστου

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Μαρτυρία για λιοντάρι στα βουνά του Τολέδο προκάλεσε τεράστια επιχείρηση με drone και ελικόπτερα – Τι απαντά ο ζωολογικός κήπος της περιοχής

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Νίκη Παυλίδου: Δεν έχασα τα κιλά μου με καλό τρόπο, ο κόσμος όμως το βλέπει σαν glow up

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

“Απόβαση” μεταναστών σε παραλία της Ισπανίας: Τρομοκρατήθηκαν οι λουόμενοι – Δείτε βίντεο

ΣΙΝΕΜΑ 10 ώρες πριν

Ο Τομ Χανκς σε συζητήσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της κινηματογραφικής μεταφοράς του “Theo of Golden”

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Τραγωδία στην Ιταλία: 4χρονη πέθανε από διφθερίτιδα, δεν είχε κάνει εμβόλια