Φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας: Επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Μεσσηνία περίπου στις 15:30.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύλου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.