Σύγκρουση θαλαμηγού με ιστιοφόρο στη Λευκάδα: Επτά άτομα επέβαιναν στα δύο σκάφη

Σύγκρουση δύο σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας, ανατολικά της Λευκάδας, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Συγκεκριμένα, θαλαμηγό σκάφος με σημαία Ιταλίας, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, συγκρούστηκε με ιστιοφόρο σκάφος με σημαία ΗΠΑ, με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Στο σημείο σπεύδει περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός κάποιου από τους συνολικά επτά επιβαίνοντες.

Παράλληλα, δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι καλές.