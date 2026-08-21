Τρινκιέρι: Ο Μυστακίδης θα αλλάξει τον ΠΑΟΚ για πάντα – Έχουμε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε

Ο ΠΑΟΚ διανύει τη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν και σήμερα οι εκπρόσωποι του Τύπου είχαν την πρώτη επαφή με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους παίκτες του Δικεφάλου.

Ο Ιταλός κόουτς είπε με απόλυτη αισιοδοξία για το project που δημιουργείται στον Δικέφαλο ότι «τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Ο Τέλης Μυστακίδης, πέραν του ρόστερ ή του προπονητικού επιτελείου, θα αλλάξει τον ΠΑΟΚ για πάντα».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός κόουτς του ΠΑΟΚ:

«Είμαστε 21 Αυγούστου, είναι πολύ νωρίς ακόμη στη σεζόν. Θα μπορούσα να σας πω ότι εφόσον είμαστε στην αρχή της σεζόν, όλα είναι ωραία και ομαλά. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι αν πάτε λίγο πιο μακριά από το γήπεδο, κοντά στο ξενοδοχείο μας λίγο πιο λίγα μέτρα μακριά θα δείτε κάτι το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι το προπονητικό κέντρο που δημιουργεί και χτίζει η ομάδα κι αυτό είναι κάτι που θα μείνει για πάντα. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι πως ο κ. Μυστακίδης ό,τι του έχουμε ζητήσει το έχει κάνει. Φυσικά, θα υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν νίκες και ήττες, αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού του μπάσκετ, αλλά αυτό που μένει για πάντα είναι το γεγονός ότι με όλα όσα κάνει ο κ. Μυστακίδης μέχρι τώρα αλλάζει την ιστορία της ομάδας κα τη βάζει σε μία πιο σημαντική κατεύθυνση.

Υπάρχουν προσδοκίες. Δεν υπάρχουν από μένα. Το πιο σημαντικό κι αυτό που μετράει είναι η αγάπη των φιλάθλων «κι αυτό είναι που μας γεμίζει καθημερινά, είναι η… βενζίνη μας. Παρατηρώ ότι γενικά έχει αλλάξει η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Οι δύο ομάδες της Αθήνας αισθάνονται λίγο διαφορετικά τώρα, γιατί η κατάσταση αλλάζει. Η δική μου δουλειά είναι να κάνω τους παίκτες να πιστέψουν σε αυτό που πάμε να κάνουμε και να δίνουν σε κάθε παιχνίδι ό,τι έχουν. Αν κερδίσεις θα είσαι ικανοποιημένος κι αν χάσεις, έχοντας δώσει το καλύτερό σου, θα δώσεις το χέρι στον αντίπαλο και θα του πεις “μπράβο”. Αυτό ισχύει“ είπε και συνέχισε:

“Υπάρχει πολύ μεγάλη προσδοκία κι αυτό που εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, είναι να δουλέψουμε. Ίσως τον Δεκέμβριο θα μπορούσα να δώσω μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει στην ομάδα και πού βρισκόμαστε. Τώρα, μπορώ να πω ότι δουλεύουμε κι έχουμε ενθουσιασμό. Το σημαντικό είναι κάθε μέρα να φεύγουμε ευχαριστημένοι γι’ αυτό που έχουμε κάνει κι έχουμε δώσει.

Υπάρχουν δύο πολύ συγκεκριμένες λέξεις, πόνος και πάθος που χαρακτηρίζουν την ιστορία του συλλόγου, αλλά και τη δική μας προσπάθεια. Είμαστε μία ομάδα που θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έμφαση στην άμυνα και σε οτιδήποτε άλλο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Είμαι ένας άνθρωπος που μαθαίνει κάθε μέρα. Μπορεί να κάνεις σκάουτινγκ για να καταλήξεις στην επιλογή ενός παίκτη, αλλά είναι τελείως διαφορετική η στιγμή που θα έρθει αυτός ο παίκτης στο γήπεδο. Πρέπει να δεις τις συνήθειές του και να τα δεις όλα με τέτοιον τρόπο, ώστε να έρθει το καλύτερο στην πορεία“.

Για το περίφημο… κερασάκι στο ρόστερ: “Για τι φήμες, είναι κάτι που υπάρχει πάντα στο μπάσκετ και στον αθλητισμό και δε χρειάζεται να το υπογράψω με το… αίμα μου ότι η ομάδα έχει ό,τι χρειάζεται και με αυτό ακριβώς θα δουλέψει. Έχουμε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Έχουμε έναν ιδιοκτήτη που έδωσε τον τόνο για το πώς ακριβώς πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Σαφέστατα, στο τέλος της σεζόν θα πρέπει να δούμε αν όλοι αυτοί οι παίκτες θα ανταποκριθούν σε όλα αυτά που πιστεύουμε, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δημιουργήσαμε μία ομάδα με πολύ έξυπνο τρόπο κα προσθέσαμε τον Τσέντι, που ήταν μία πολύ σημαντική προσθήκη. Ο Γιώργος -σ.σ. Τσιάρας- και ο κ. Μυστακίδης μου είπαν τότε ότι έπρεπε να περιμένουμε και νομίζω ότι κινηθήκαμε πολύ έξυπνα!“.

Ο Μπριν Ταϊρί ρωτήθηκε για τη μεγαλύτερη διαφορά του φετινού ΠΑΟΚ με εκείνον την περασμένης σεζόν: «Nομίζω ότι η μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει για μένα είναι η καθημερινή πρόκληση που βάζει ο κόουτς Τρινκιέρι από τα πολύ υψηλά στάνταρ που βάζει και σε μένα και σε όλη την ομάδα, στα οποία πρέπει να ανταποκριθούμε για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα“, είπε και συνέχισε: “Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Η ομάδα έχει φέρει πάρα πολύ καλούς και ταλαντούχους παίκτες και σημαντικά κομμάτια. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές γύρω από την ομάδα. Εμείς πρέπει να δουλεύουμε κάθε μέρα για να έχουμε τη σωστή χημεία και το αποτέλεσμα, για να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας“.

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ δήλωσε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, έχω μεγάλο κίνητρο. Από την πρώτη μέρα ο κόουτς έθεσε τον τόνο και ακολουθούμε τις οδηγίες του. Εμείς πρέπει να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε από τη στιγμή που οι φίλαθλοί μας έχουν αγοράσει 6 χιλιάδες διαρκείας για να δουν την ομάδα και αυτό μας δίνει μεγαλύτερο κίνητρο», είπε αρχικά.

Μιλώντας για τον ρόλο του, είπε: «Δε μετράει τόσο πολύ ο ρόλος που θα έχω στην ομάδα όσο το αποτέλεσμα στο τέλος της σεζόν. Γι’ αυτό το λόγο ήρθα, να συμμετέχω σε ένα γκρουπ ταλαντούχων παικτών. Θέλουμε να φέρουμε πολλές νίκες και αυτό είναι που μετράει. Η πόλη είναι φανταστική, η ομάδα εντυπωσιακή, ο κόσμος είναι παθιασμένος και αυτό μας κάνει να θέλουμε να φέρουμε νίκες», είπε.

Όσο για τις αναμετρήσεις με τον αδελφό του: «Είναι ένα από τα πράγματα που είμαι ευγνώμων. Συνηθίζαμε να συζητάμε για τέτοια θέματα όταν ήμασταν μικροί, η μητέρα μας έλεγε για τέτοια πράγματα, την πιθανότητα να ζούμε στην ίδια πόλη και να παίζουμε σε αντίπαλες ομάδες. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα».

Πηγή: metrosport.gr