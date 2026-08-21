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Δράμα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Κάτω Νευροκόπι – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:30.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Νευροκοπίου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

Δράμα Φωτιά

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