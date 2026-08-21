Δράμα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Κάτω Νευροκόπι – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:30.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Νευροκοπίου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.