Θεσσαλονίκη: Τον έβαλαν στο αυτοκίνητο, του άρπαξαν το κινητό και τον χτύπησαν – Δύο συλλήψεις

Δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 44 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση ληστείας, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η εμπλοκή του 44χρονου σε ακόμη έξι κλοπές στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρωί της 10ης Αυγούστου, στην οδό Γιαννιτσών, ένας 41χρονος, γνωστός των δύο συλληφθέντων, μπήκε στο αυτοκίνητό τους. Όταν αντιλήφθηκε ότι ο 44χρονος του είχε πάρει το κινητό τηλέφωνο, εκείνος φέρεται να τον χτύπησε και οι δύο άνδρες διέφυγαν.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ μέσα στο όχημα βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο του 41χρονου και του επιστράφηκε.

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου έδειξε ακόμη ότι ο 44χρονος φέρεται να είχε διαπράξει έξι κλοπές στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης: τέσσερις από οχήματα και δύο από καταστήματα.

Η λεία του, σύμφωνα με την αστυνομία, περιλάμβανε συνολικά 6.280 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και τραπεζικές κάρτες. Με ορισμένες από τις κάρτες φέρεται να πραγματοποίησε και ανέπαφες συναλλαγές.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.