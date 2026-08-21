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Σπάει τα κοντέρ στην Μπενφίκα ο Παυλίδης – Έφτασε τα 70 γκολ με τους “αετούς”

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THESTIVAL TEAM

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«Καυτό» είναι το ξεκίνημα που έχει κάνει αυτό το καλοκαίρι ο Βαγγέλης Παυλίδης με την Μπενφίκα. Στα πρώτα έξι επίσημα παιχνίδια της σεζόν, σε Ευρώπη και Πορτογαλία, ο Έλληνας στράικερ έχει σημειώσει ήδη 10 γκολ και έχει μοιράσει 2 ασίστ.

Στη Λισαβόνα έχουν… τρελαθεί με τα κατορθώματα του Παυλίδη, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί σε αρκετά μεταγραφικά σενάρια το καλοκαίρι, αλλά η Μπενφίκα δεν ρίχνει τις απαιτήσεις της, με τη ρήτρα αποδέσμευσης να είναι στα 80 εκατ. ευρώ.

Και γιατί να θέλει να χάσει έναν επιθετικό η Μπενφίκα, που στο ξεκίνημα της τρίτης του σεζόν, έφτασε τα 70 γκολ με τη φανέλα της. Και μάλιστα μόλις σε 116 συμμετοχές, ενώ έχει μοιράσει και 21 ασίστ. Οι επιδόσεις του είναι… μυθικές, καθώς ήδη έφτασε τον Λίμα στην 7η θέση της λίστας των ξένων παικτών με τα περισσότερα γκολ στην ομάδα. Κι ακόμα δεν έχει βγει ο… Αύγουστος, με τον 27χρονο Έλληνα φορ να έχει μια ολόκληρη σεζόν μπροστά του.

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