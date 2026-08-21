Τηλεθέαση: Παναθηναϊκό και ΣΚΑΪ ή ΠΑΟΚ και Open επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό την Πέμπτη 20 Αυγούστου;

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έδωσαν χθες, Πέμπτη 20 Αυγούστου, τις πρώτες τους μάχες στα πλέι οφ του Conference League, ωστόσο, δεν τα πήγαν καλά.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός «αυτοκτόνησε» στο ΟΑΚΑ, καθώς προηγήθηκε με 2-0, ωστόσο, η Χράντετς Κράλοβε έγραψε το τελικό 2-2 στα τελευταία λεπτά.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ ήρθε κι αυτός ισόπαλος 1-1 με τη Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας και πλέον η πρόκριση και των δύο ελληνικών ομάδων στη League Phase του Conference League θα κριθεί στους επαναληπτικούς της επόμενης εβδομάδας.

Πώς τα πήγαν, όμως, οι δύο ελληνικές ομάδες στα νούμερα τηλεθέασης;

Σύμφωνα με το zappit.gr, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΙ, σημείωσε μέσο όρο 19,1% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 27,1% στο τελευταίο τέταρτο (23:15 – 23:30).

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε είχε μέσο όρο 19,6%, ανεβαίνοντας μέχρι το 29,1% στο τελευταίο τέταρτο (23:15 – 23:30).

Στην αντίπερα όχθη, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μπραν, που μεταδόθηκε από το OPEN, σημείωσε μέσο όρο 14,5% στο δυναμικό κοινό και 16,3% στο γενικό σύνολο.