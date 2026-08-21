Αλάσκα: Νεκροί και οι 8 επιβαίνοντες του τσάρτερ που συνετρίβη

Νεκροί είναι και οι 8 επιβαίνοντες στο τσάρτερ που συνετρίβη στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της εγκατάστασης ραντάρ μεγάλης εμβέλειας του Cape Newenham, περίπου 450 μίλια (725 χιλιόμετρα) δυτικά του Άνκορατζ, στην Αλάσκα.

«Πρόκειται για μια καταστροφική απώλεια για τη στρατιωτική μας οικογένεια και για τις κοινότητες που υπηρετούμε», δήλωσε ο αντιστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Ντέιβις, διοικητής της Αλάσκας, της περιοχής της Αλάσκας που υπάγεται στη Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD), καθώς και της 11ης Πολεμικής Αεροπορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε απομονωμένη στρατιωτική εγκατάσταση, κινητοποιώντας αμέσως τις ομοσπονδιακές Αρχές.

Ο Κλιντ Τζόνσον, επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) για την περιοχή της Αλάσκας, δήλωσε ότι στο αεροσκάφος που συνετρίωη στην Αλάσκα επέβαιναν δύο πιλότοι και έξι επιβάτες.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Άνκορατζ και πιθανολογείται ότι συνετρίβη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (20.08.2026) κατά την προσέγγισή του στο Κέιπ Νιούενχαμ.

Από την πλευρά του, το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης της Αλάσκας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε αποστολή έρευνας και διάσωσης αφού έλαβε αναφορά για «συμβάν με αεροσκάφος» κοντά στον Σταθμό Ραντάρ Μακράς Εμβέλειας του Κέιπ Νιούενχαμ.