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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκίς

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THESTIVAL TEAM

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Υψηλός είναι ο κίνδυνος να ξεσπάσει φωτιά σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόγνωσης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι κατηγορίας κινδύνου 3 και αφορά στις ακόλουθες περιοχές:

Αττική & Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρο

Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα, Καστοριά

Τρίκαλα, Λάρισα, Μαγνησία

Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική & Άγιο Όρος

Αργολίδα, Κορινθία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία

Σποράδες, νησιά ΒΑ Αιγαίου, νησιά Ιονίου

Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα

περιοχές Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καρδίτσας, Σερρών, Έβρου

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου – Δείτε το χάρτη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Θεσσαλονίκη Χαλκιδική

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