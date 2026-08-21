Μαρτυρία για λιοντάρι στα βουνά του Τολέδο προκάλεσε τεράστια επιχείρηση με drone και ελικόπτερα – Τι απαντά ο ζωολογικός κήπος της περιοχής

Συναγερμός προκλήθηκε στην περιοχή Σιέρα ντε Σαν Βισέντε, κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας, όταν οδηγός εταιρείας διανομών ανέφερε στις αρχές ότι είδε ένα… λιοντάρι να κυκλοφορεί ελεύθερο στην ορεινή περιοχή.

Η καταγγελία προκάλεσε άμεση και ευρεία κινητοποίηση, πυροδοτώντας μια διήμερη επιχείρηση εντοπισμού με τη συνδρομή ελικοπτέρων και drones.

Η καταγγελία στο 112

Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης (19/8), περίπου στις 10:40, σε δρόμο κοντά στο ιστορικό μοναστήρι Piélago.

Ο οδηγός διανομών ειδοποίησε άμεσα το 112, αναφέροντας ότι είχε δει ένα μεγάλο αιλουροειδές να κινείται στην περιοχή, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η Πολιτοφυλακή ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης με τη χρήση εναέριων μέσων, ενώ το δημαρχείο του El Real de San Vicente προειδοποίησε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις απομονωμένες διαδρομές και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Τι λέει ο ζωολογικός κήπος της περιοχής

Την ίδια ώρα, οι αρχές έστρεψαν τις έρευνές τους και προς τους κοντινούς χώρους φιλοξενίας άγριων ζώων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε σημειωθεί κάποια απόδραση.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του πλησιέστερου ζωολογικού πάρκου, που βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από το σημείο της αναφοράς, διαβεβαίωσε ότι καμία εγκατάσταση δεν είχε αναφέρει απώλεια ή διαφυγή ζώου.

Παρά την εκτεταμένη κινητοποίηση των αρχών, οι έρευνες δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, καθώς δεν εντοπίστηκαν πατημασιές, ίχνη ή άλλα ευρήματα που να επιβεβαιώνουν την παρουσία λιονταριού στην περιοχή.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το ενδεχόμενο ο μάρτυρας να μπέρδεψε το ζώο με κάποιο μεγαλόσωμο σκύλο, όπως ένα Θιβετιανό Μαστίφ ή έναν Γερμανικό Ποιμενικό, εξετάζεται πλέον ως το πιθανότερο σενάριο.

Ύστερα από δύο ημέρες ερευνών χωρίς κάποια ένδειξη για την ύπαρξη του ζώου, η επιχείρηση αναζήτησης σταμάτησε.

Και το 2017 υπήρχε μαρτυρία

Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από το 2017, όταν στην ίδια ευρύτερη περιοχή οι κάτοικοι είχαν αναφέρει ξανά την παρουσία λιονταριού.

Τότε, μετά από πολύμηνες έρευνες, η Πολιτοφυλακή είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το άγριο θηρίο δεν ήταν παρά ένας… μεγαλόσωμος μαύρος σκύλος.